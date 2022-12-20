ЗСУ за добу знищили три пункти управління військами супротивника та «приземлили» два гвинтокрили, — Генштаб

Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках, намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, за добу, що минула, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

Ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Рашисти продовжують зазнавати втрат — підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня поточного року в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.

Напередодні у Генштабі зазначали, що втрати ворога сягнули 98 800 військових.

Фото Генштабу ЗСУ

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