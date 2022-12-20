Овни зможуть вирішити старі проблеми, а для Тельців настає період стабільності: гороскоп на 20 грудня 2022 року

Астрологи називають 20 грудня днем, коли треба берегти сили — енергія не безмежна. Напередодні дня зимового сонцестояння слід відмовитися від того, що потребує значних зусиль — як фізичних, так і моральних. Постарайтеся за можливості уникати конфліктів.

Овен

Багатьом сьогодні вдасться відновити перервані через якусь причину зв'язки, розширити коло спілкування і завдяки новим знайомствам вирішити старі проблеми. Зустрічі, ніжні почуття, чудові миті. Вібрації кохання звучать чудовою музикою для тих, хто бажає їх почути, пише slovofraza.com.

Телець

Це час стабільності, без особливих фінансових втрат, невдач у справах і поганих новин. Вдома у Тельців відновляться спокій та відносна стабільність, багато побутових питань вирішаться. Сімейні проблеми можуть вирішитися самі собою, тому не квапте події. У вашій сім'ї можливе поповнення.

Близнюки

День досить позитивний у всіх відносинах, оскільки доля стає більш прихильною. Ви знаєте, що вам потрібно і яким шляхом йти, щоб утримати своє щастя. Наодинці з партнером, у сім'ї або в компанії друзів у вас є всі шанси чудово відпочити та з користю провести вечір.

Рак

У взаєминах між батьками та дітьми в сім'ях Раків все має скластися чудово. Багато хто пишатиметься своїми близькими і багато зробить для того, щоб ті відчували себе впевненіше в житті. Ви в змозі належним чином оцінити турботу близьких. За цієї умови відносини у вас будуть прекрасними.

Лев

Багато хто сьогодні буде готовий зробити все, щоб наповнити затишком і теплом свій будинок. Леви схильні до винахідливості та можуть виплутатися зі складних побутових ситуацій із мінімальними втратами. Молодим людям не варто зневірятися через невдачі. З часом ви станете досвідченішим, багато чому навчитеся і перед вами відкриються нові можливості.

Діва

Діви багатьом цікавляться та ведуть активний спосіб життя, і цього дня їм нудьгувати не доведеться. У прямому та переносному сенсі розкрийте навстіж вікна, впускаючи нові ідеї, нові враження та сонячне світло. Залишилися позаду сімейні неприємності останнього часу, з ними покінчено.

Терези

Ви сьогодні віддасте перевагу активному способу життя, і у вас з оточуючими буде багато спільних інтересів. У жодному разі не можна жити минулим. Не заощаджуйте гроші, відмовляючи собі у всьому, а навчитеся їх заробляти.

Скорпіон

Ви сьогодні привабливі та товариські, зможете насолоджуватися своїм сімейним та громадським життям і присвятите вільний час тому, що вас цікавить. Успіх супроводжує тих, хто вірить у свої чудові мрії, але якщо ви не будете розбірливими у знайомствах, то можете зашкодити своїй репутації.

Стрілець

Розташування планет покращує фізичний стан та витончує почуття, проте сімейні зв'язки можуть серйозно постраждати. З'являється неприйняття нудьги та одноманітності, сильніше проявляються ревнощі та власницькі інстинкти. Намагайтеся дотриматися етикету, правил і традицій сім'ї. У житті вам доведеться багато працювати над собою, позбавляючись важких недоліків.

Козеріг

Сьогодні Козероги з незвичайною для себе легкістю можуть заводити знайомства. Навіть якщо ваші стосунки не стануть стабільними, постарайтеся залишити про себе найприємніші спогади та враження.

Водолій

Сьогодні деякі Водолії стануть популярними, створять велике коло знайомств. Маючи свої погляди на все у світі, вони можуть нав'язувати їх оточуючим, самі вирішувати, що для них правильно і розумно. Той, хто під виглядом принциповості та правдошукання порушує гармонію та вносить ворожість у відносини, може опинитися у психологічній ізоляції. Подумайте над цим.

Риби

Цього дня складається сприятлива ситуація для ремонту, господарських закупівель, вирішення майнових питань, купівлі нерухомості та земельних ділянок. Виявіть свою господарність та практичність. Плануйте кожен свій крок, якщо хочете, щоб все у вашому житті було гаразд. Не метушіться, але при цьому звертайте увагу на дрібниці.

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Фото Pixabay

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