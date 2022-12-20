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Спорт

Боєць, котрий народився без ніг, виграв дебютний бій у ММА (відео)

9:11 20 грудня 2022
Зайон Кларк

Американець Зайон Кларк, який народився без ніг, тріумфально дебютував у ММА. У рамках турніру регіонального промоушена Gladiator Challenge у Сан-Дієго (США) 25-річний спортсмен у трираундовому поєдинку за правилами змішаних єдиноборств переміг повністю здорового Юджина Мюррея, який раніше програв усі чотири свої бої в ММА.

У ході поєдинку Кларку вдалося використати свої навички борця, щоб збити Мюррея з ніг і виснажити його протягом усієї дистанції бою. У результаті дебютант відсвяткував успіх одноголосним рішенням суддів — 30:27, 30:27, 30:27.

До речі, уродженець штату Огайо Зайон Кларк — володар кількох рекордів Гіннесса: у бігу на руках на 20 метрів, у стрибках на коробку (84 см) за допомогою рук, а також у «ромбоподібних» віджиманнях. Спортсмен, який страждає від вродженого захворювання (синдром каудальної регресії), також захоплюється скейтбордом, боротьбою та скелелазінням. Окрім цього, американець, який мріє виступити на Паралімпіаді-2024 у Парижі, пробує себе й у грі на барабанах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст з ампутованою ногою забив феноменальний гол у падінні через себе.

Фото Instagram

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