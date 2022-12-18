Легенда російського ММА ганебно програв блогеру: відео бою

У москві пройшов виставковий бій між відомим бійцем змішаних єдиноборств Олександром Ємельяненком, який висловив готовність їхати на війну в Україну, та блогером Святославом Коваленком.

Від 41-річного спортсмена, відомого своєю пристрастю до алкоголю, чекали впевненої перемоги над 32-річним суперником. За Ємельяненка говорила й перевагу у вазі — Олександр показав 110 кг, тоді як його опонент «лише» 84 кг.

Але Коваленко зміг дати конкурентний бій. Більше того, блогер двічі відправляв суперника, який провів 40 боїв у боксі та змішаних єдиноборствах, на канвас октагону. У підсумку після трьох раундів судді роздільним рішенням віддали перемогу Коваленку.

«Враження хороше, суперник хороший бій дав, — прокоментував підсумок поєдинку Ємельяненко для свого Youtube-каналу. — Але я не сподівався, що судді віддадуть йому перемогу. В принципі, я стикався із засудженням у цьому житті. Можна зараз порівнювати з іншими бійцями — Анкалаєвим, Петром Яном. Вони теж зіткнулися з неправильним суддівством, упередженим. Те саме торкнулося й мене під кінець року. Я вважаю, що Коваленко віддали перемогу незаслужено».

Утім, у світі ММА не дуже втішно відгукуються про бій та виступ Олександра. «Без мату просто не скажеш. Просто ганьба! Це посміховисько. До чого докотився — блогери б'ють! Вибачте за вираз, але, як би там не було, навіть п'яний ти, сраний ти, гов*нний… Позорище! Пацан на 25−30 кг менше важить, не знаю… Просто така ганьба. Слів немає!» — емоційно прокоментував поєдинок боєць Сергій Харитонов.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий російський боєць ММА Максим Новосьолов засуджений на п'ять років за зґвалтування 18-річної дівчини.

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