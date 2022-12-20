«Гаррі та Меган хочуть зустрічі»: чи примириться подружжя із королівською родиною

Відносини між принцом Гаррі з герцогинею Меган і британською королівською родиною були напруженими не лише з моменту «мегзиту» на початку 2020 року. Принаймні, після виходу скандального документального серіалу «Гаррі і Меган», який зараз повністю доступний на стрімінговому провайдері Netflix, напруженість, як кажуть, величезна. Але зараз, між телевізійним документальним фільмом і виходом автобіографії Гаррі Spare («Зайвий») 10 січня, у ЗМІ повідомляється: ексчлени королівської сім'ї хочуть «кризової» зустрічі з родиною.

Британська газета «Таймс» з посиланням на джерело, близьке до подружжя, розповідає: «Так, на 100 відсотків. Вони хотіли б зустрітися». Але чи згладить це ситуацію, невідомо. Скоріше, подружжя хотіло б отримати вибачення від королівської родини. Гаррі та Меган звинувачують палац у подвійних стандартах у своїх діях.

Офіційних коментарів з палацу поки що не надходило. Однак королівське інсайдерське джерело повідомило The Times: «Якщо вони хочуть зв'язатися з королем, вони знають, де він живе».

Тим часом принц Гаррі звинувачує таблоїди в тому, що у Меган стався викидень.

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