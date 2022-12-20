На відстані автоматної черги: Зеленський несподівано приїхав у Бахмут (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут Донецької області, на околицях якого тривають запеклі бої. Візит глави держави до міста попередньо не анонсувався. Прессекретар президента Сергій Никифоров підтвердив, що Зеленський побував у Бахмуті.

«Президент відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, особовий склад якої протистоїть ворогу на підступах до міста. Глава держави заслухав доповідь командира про оперативну обстановку, матеріально-технічне забезпечення та пропозиції щодо подальших дій. Перебуваючи в районі ведення бойових дій, Володимир Зеленський подякував українським воїнам за мужність, стійкість і міцність, які вони демонструють, відбиваючи атаки ворога», — написав Никифоров у Facebook.

Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди. Їх отримали воїни механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових, танкових, артилерійських та аеромобільних підрозділів. Також глава держави та присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять героїв, які назавжди залишилися на полі бою.

«Фортеця Бахмут. Наші. Непокірні перед ворогом. Які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо. Україна пишається вами. Я пишаюсь! Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак», — написав Зеленський у Telegram.

«Схід тримається тому, що Бахмут бореться. Фортеця нашого духу. У важких боях і ціною багатьох життів тут зараз виборюється свобода для всіх нас. Захисники Бахмуту заслуговують на максимальну підтримку й найвищу подяку. Тому сьогодні я поруч із ними. Вони — надлюди. Наша міць, наші герої», — додав президент.

Про візит Зеленського до Бахмута написав також відомий журналіст Андрій Цаплієнко.

«Президент України наблизився до ворожих позицій на відстань автоматної черги. Зеленський в Бахмуті нагородив захисників міста. Як відомо позиції ворога вже на околицях, але місто тримається на фантастичному героїзмі українських бійців», — написав він.

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Як писали «ФАКТИ», 6 грудня президент Зеленський відвідав Слов'янськ, з якого привітав українських захисників та захисниць із Днем ЗСУ.

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