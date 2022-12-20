18 годин без світла: як сім’я Григорія Решетника переживає блекаут

Популярний ведучий реаліті «Холостяк» Григорій Решетник, який рятував свою сім'ю з Миколаєва, розповів про те, як його родина переживає відсутність світла та опалення після нічних ударів «мопедів» по Києву. Своїми переживаннями Григорій поділився у мережі Instagram.

- Нічній підйом через тривогу… з Кріс переносимо сплячих дітей в коридор… потім відбій… потім знову тривога… а потім 18-ть годин без світла, води та опалення… свято, подарунки під ялинкою та усмішки синів… живемо на високому поверсі — весь день носимо та водимо дітей до школи, на прогулянку… плюс самі паралельно працюємо… — написав Григорій.

Відомо, що родина ведучого — дружина Христина та троє синів — вже давно перебуває у Києві. Сам Григорій кілька разів залишав межі України, щоби провести благодійні концерти за кордоном. Решетник каже, що жодного разу не сумнівався у перемозі нашої країни над ворогом!

- Найголовніше — розуміємо, що є сім"ї, кому ще складніше, — написав Григорій. — Тому хочемо всіх підтримати та сказати — ніколи не опускайте руки, любіть Україну та допомагайте виборювати нашу Незалежність, як можете. Нам все під силу!

Учасниця 12 сезону «Холостяка» Марина в ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» зробила відверте зізнання.

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