Більше зброї та стратегічне терпіння: генерал назвав чотири умови для повернення Криму Україні

Для повернення окупованого росіянами Криму Україні потрібно виконати чотири умови. Про це заявив авторитетний військовий експерт, генерал армії Австралії у відставці Мік Райан у Twitter.

За його висновком, для того, щоб анексований росією Крим знову став українським, потрібно виконати чотири головні завдання:

По-перше, союзники України мають припинити давати неоднозначні сигнали про статус Криму.

«Коментарі політиків та воєначальників про те, що Україні буде важко повернути Крим, потрібно супроводжувати словами «але ми підтримуємо повернення Україні всієї її території», — вважає Райан.

По-друге, західна індустрія має збільшити виробництво боєприпасів для України та передати їй більше наступальних озброєнь. У тому числі необхідна бронетехніка (танки, БМП), а також артилерія та системи ППО.

По-третє, Україна має завершити свої наступальні операції щодо повернення під контроль усіх південних територій.

«Бої за звільнення Херсонської та Запорізької областей будуть важкими, але вони є необхідною умовою для будь-якої української кампанії у Криму», — пише Райан. Він додає, що це єдиний спосіб дійти до Криму суходолом, і південні області будуть вкрай важливими для логістики, вогневої підтримки артилерії та базування літаків.

По-четверте, конче необхідно виявити стратегічне терпіння.

«До того, як стане можливою кримська операція, Україні, можливо, знадобиться весь 2023 рік, щоб встановити контроль над своїми південними територіями. Під час цієї війни уряди і жителі Європи та США вже продемонстрували терпіння — і це значною мірою вразило путіна», — вважає генерал.

На думку експерта, якщо всі ці чотири умови будуть виконані, Україна щонайменше опиниться у вигіднішій позиції, щоб вести переговори про повернення Криму.

«Втім, росія може вирішити, що єдиний спосіб захистити Крим — це застосування ядерної зброї», — зазначає Райан. Але, на його думку, «на цьому етапі путін, можливо, зрозуміє, що досягнення домовленості про кримську „спеціальну зону“ буде кращим, ніж якщо росія стане у всьому світі ізгоєм на ціле покоління — або навіть довше».

Однак, як наголошує австралійський генерал, ніхто не має на увазі, що путін будь-коли виявить готовність обговорювати статус Криму.

Як писали «ФАКТИ», раніше представник адміністрації президента США Джо Байдена заявив членам Конгресу про те, що Україна має військовий потенціал, щоб звільнити тимчасово окупований Крим.

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