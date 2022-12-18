Представник адміністрації президента США Джо Байдена заявив членам Конгресу, що в України є військовий потенціал, щоб звільнити тимчасово окупований Крим. Про це повідомляє NBC News із посиланням на двох американських чиновників. Але деякі посадовці стурбовані тим, що будь-який широкомасштабний наступ, який загрожує витіснення росії з півострова, може підштовхнути путіна до застосування ядерної зброї.

Так, під час брифінгу з питань України для деяких членів Конгресу обговорювалися причини, через які ЗСУ продовжуватимуть потребувати американської зброї та обладнання в осяжному майбутньому. За словами двох посадовців, на запитання про продовження підтримки української армії та про плани звільнення Криму, представник Байдена відповів, що Україна зараз має можливість повернути півострів назад.

«Україна не має найближчої мети повернути Крим і військовий наступ не є неминучим, — уточнив чиновник, — але вона продемонструвала стійкість і наполегливість протягом всієї війни».

Вашингтон та інші уряди надали Києву більш потужну зброю, включаючи артилерію HIMARS, яка завдала серйозної шкоди російським силам. Сприйняття Збройних сил України в США і на Заході змінилося з часу лютневого вторгнення, коли американські і європейські чиновники побоювалися, що російські війська і танки розчавлять своїх супротивників за лічені дні або тижні. Високопоставлені американські офіцери і західні уряди кажуть, що Україна продемонструвала винахідливість і стійкість у боротьбі з більшою і краще озброєною армією і швидко впровадила нові системи озброєнь, надані членами НАТО.

«Українці продовжують шокувати світ тим, наскільки добре вони діють на полі бою», — сказав американський чиновник.

Очевидна впевненість Байдена у здібностях України з'явилася в той час, коли адміністрація обговорює, чи задовольнити постійні запити уряду президента України Володимира Зеленського про надання більш потужного озброєння, такого як ракетні системи ATACMS і танки, і коли Україна заявляє, що росія готується відправити 200 000 нових військових для нападу на Київ.

Офіційні особи та експерти кажуть, що український наступ у Криму не є неминучим, головним чином тому, що нинішні бойові дії не сприяють цьому.

«Україна веде бої навколо Бахмута на сході. Обидві сторони перебувають там у фактичному глухому куті, і американські офіційні особи оцінюють, що, виходячи з того, де зараз знаходяться українські війська і лінії фронту, українські військові в найближчі місяці будуть рухатися на північний схід, а не на південь, до Криму. Багато чого має відбутися у військовому плані, перш ніж Україна зможе розпочати справжній наступ з метою повернення Криму», — сказав один з американських чиновників.

Деякі представники адміністрації, однак, приватно обговорюють, що може статися, якщо Україна почне наступ на Крим, який росія утримує з 2014 року, і американські чиновники занепокоєні тим, що путін може відчути себе загнаним у глухий кут.

За словами одного колишнього і двох нинішніх посадовців, головне занепокоєння викликає те, що реальна загроза російському контролю може підштовхнути путіна до використання «брудної бомби» або іншого ядерного пристрою.

Водночас ряд американських експертів підкреслили, що США не бачать жодних ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю або «брудну бомбу» прямо зараз.

Крім того, справжня боротьба за Крим означатиме великі бойові втрати з обох сторін, а його повернення буде складним завданням для українських сил через потужну російську військову присутність та складну географію, кажуть військові експерти.

Американський чиновник, який не назвав свого прізвища, заявив, що Україна приймає власні рішення на полі бою, але Білий дім впевнений, що Україна не почала б масштабну операцію, таку як повернення Криму, не повідомивши про це США заздалегідь.

Раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що війна путіна поки що є провальною для росії, і назвав головні помилки лідера кремля.

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