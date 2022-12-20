Сили оборони України вдарили по позиціях окупантів в Запорізькій області, понад 130 поранених, — Генштаб

Триває трьохсота доба широкомасштабної війни російського народу проти свободи українців. Російські окупанти не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках. На інших напрямках ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення», — повідомили в Генштабі.

Там додали, що протягом доби противник завдав 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон.

«Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня районів зосередження живої сили та техніки противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Зокрема, в районах населених пунктів Пологи, Василівка і Кам’янка-Дніпровська. Втрати противника складають понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі також повідомили, що ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених російських окупантів та найманців приватних військових кампаній.

«У Луганську, міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь російських окупаційних військ, який вже перевантажений пораненими окупантами», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», ЗСУ за добу знищили три пункти управління військами супротивника та «приземлили» два гвинтокрили.

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