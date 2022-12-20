Не мають права відмовити: чи обов’язково оформляти допомогу при отриманні довідки переселенця

Після запровадження у застосунку «Дія» комплексної послуги з одночасного оформлення «довідки переселенця» та допомоги на проживання ВПО все частіше можна почути на адресу юристів питання щодо того, чи обов’язково подаватися на фінансову допомогу, якщо заявнику потрібна лише довідка про взяття на облік. Відповідь на це питання дали фахівці «Юридичного пораднику для ВПО».

«Отримання допомоги на проживання ВПО у розмірі від 2000 грн до 3000 грн на місяць, як і оформлення «довідки переселенця», насправді, є правом, а не обов'язком внутрішньо переміщеної особи. Чи отримувати і те, і інше одночасно кожен може вирішувати самостійно.

При цьому у взятті на облік ВПО та видачі відповідного документу не можуть відмовити, якщо особа не звернулася за фінансовою підтримкою на проживання".

Більш того, пояснюють юристи, при зверненні безпосередньо до органу соціального захисту населення або центру надання адміністративних послуг офлайн потрібно подати дві окремі заяви: одну — на довідку, іншу — на допомогу на проживання.

«Реєструючись як ВПО онлайн через застосунок „Дія“, також можна вирішити, чи потрібна грошова допомога від держави, чи ні. Щоб відмовитися від її призначення, необхідно поставити відповідну відмітку під час подання електронної заяви. Важливий нюанс: неподання заяви на допомогу одночасно з реєстрацією внутрішньо переміщеною особою не позбавляє права звернутися по фінансову допомогу пізніше».

Нагадаємо, переселенцям підказали, як оформити новий паспорт замість загубленого — довідка ВПО не знадобиться.

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