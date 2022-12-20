Соціолог і дослідник путінізму Ігор Ейдман впевнений, що прогнози на наступний рік можна розділити на оптимістичні (Україна переможе, й путінський режим впаде) та песимістичні (війна не закінчиться). Швидку перемогу росії не прогнозують тепер навіть «упороті» ватники, пише він у телеграмі.

«Мені ближче оптимістичні прогнози. Поясню чому. Так, кривава стагнація на фронті могла б тривати досить довго. Ресурсів на це в росії вистачило б. Однак путін же в повному неадекваті. Він себе новим Петром І уявляє і чекати не буде. Йому „вікторія“ потрібна. Правляча верхівка і населення, виховане на побєдобєсіі, теж від свого фюрера швидкої перемоги чекають. Інакше такого вождя з'їдять свої ж, як дугін обіцяв. Тому в наступному році путін може зробити чергову військову авантюру і тим самим прискорити крах російської армії. Цим самострілом здатна стати спроба нового наступу на півночі України, в яку втягують білорусь».

Такий наступ, вважає Ейдман, приречений закінчитися крахом.

«Зараз Україна готова до нього набагато краще, ніж у лютому 2022 року. Крім того, він може спровокувати повстання проти режиму лукашенка частини його ж регулярної армії (так оцінюють ситуацію мої знайомі білоруси). Тоді воювати росіянам доведеться вже не тільки в Україні, а й у білорусі, не тільки проти українського, а й проти білоруського народу. Цього другого фронту російська армія точно не витримає. Я вважаю, що ймовірність перемоги України вже наступного року досить велика. Якщо в першій половині 2023 року не буде широкомасштабного переможного українського наступу, такий наступ спробує зробити путін. І це обернеться для нього катастрофою».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що, на думку експертів ISW, російський президент путін, який приїжджав до білорусі, не зміг умовити олександра лукашенка вступити у війну з Україною.

Фото Ігоря Ейдмана із соціальних мереж

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