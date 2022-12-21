Кожна контратака — це ще одне врятоване життя: Зеленський про захисників «Бахмутської фортеці»

Президент Володимир Зеленський, який раптово відвідав Бахмут, порівняв населені пункти, які захоплює росія, і місцевості, які звільняє Україна.

І якщо в першому випадку це — випалена земля, знищене життя, біль, руїни та могили (так званий «російський мір»), то в другому — відродження всього живого, радісного та прекрасного.

«Саме це і відновлюють наші герої», — сказав президент.

«На шляху до передової я проїхав сьогодні і Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку… Міста, села з ними поруч, які зараз буквально борються за життя. Життя для всіх нас — для всіх українців та для всього світу» , — впевнений президент України.

Глава держави підтвердив, що кожен день, який українські захисники вистояли в пеклі Бахмута, кожен удар, який вони витримали там, кожна відбита атака та кожна контратака, яку вони зробили, — це ще одне життя, яке збережене для мирної України.

«Дякую всім нашим воїнам, які захищають #фортецябахмут! Дякую всім мамам і татам, дружинам і дітям наших героїв, які рятують Україну саме там! І я прошу всіх наших людей: де б ви не були, будь ласка, підтримуйте українських героїв, які тримаються проти найжорстокіших атак окупантів, проти найбожевільніших російських ударів… Підтримуйте наш Бахмут — розірваний, але непокірний — та його захисників», — звернувся глава Української держави до співвітчизників.

За словами Володимира Зеленського, наша держава робитиме все можливе і неможливе, очікуване та несподіване, щоб у наших героїв було все необхідне для перемог. Для результатів, на які очікують усі українці. На які чекають усі міста та села на лінії фронту.

«Це Мар'їнка, це Вугледар, це Торецьк, це Соледар, Кліщіївка… Це наша Луганщина, це наш південь України, це наш Крим. Україна нічого свого не залишатиме ворогові. Цей тиждень надзвичайно важливий для України — для того, щоб пройти цію зиму і наступний рік. Щоб отримати необхідну підтримку, і щоб український прапор нарешті запанував на всіх ділянках нашого з вами кордону — кордону України», — заявив український президент.

За словами Володимира Зеленського, під час його «відрядження» до Бахмуту бійці ЗСУ передали йому прапор, який став символом незламності нашого народу, і який він обов'язково передасть усім представникам країн вільного світу.

«Ми обов'язково отримаємо для України необхідну підтримку! Слава всім вартовим Бахмутської фортеці! Слава всім, хто бореться за нашу державу! - заявив глава Української держави.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог все ще зосереджує всі зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямах, паралельно намагаючись покращити тактичне становище на Куп'янському та Лиманському напрямках.

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