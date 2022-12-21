Тільки без паніки: у торгових мережах пояснили, чи будуть у них товари у разі тривалих блекаутів

Навіть у разі тривалої відсутності електрики дефіциту необхідних продуктів та товарів не передбачається. У цьому запевнив перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

За його словами у коментарі UBR, всі основні торгові мережі вже закупили генератори.

«Не потрібно панікувати і бігти скуповувати все поспіль… Щоб спокійно пережити блекаут, потрібно мати гроші. Основні торгові мережі працюватимуть, тому що вони закупили генератори. Мережі гарантують, що всі життєво необхідні товари також будуть», — сказав він.

Тим більше, що порівняно з першими масовими відключеннями світла ситуація змінилася. Наприклад. хлібзаводи менше відключають, вони також закупили генератори, деякі мережі самі печуть хліб. Так, заморожених продуктів в магазинах може бути менше, але й громадянам запасатися ними теж не має сенсу. Краще мати невеликий запас консервів, тушонки, напівкопченого м'яса.

Щодо цінової ситуації, експерт зазначив, що великі торгові мережі можуть собі дозволити продавати продукти та товари за нижчими цінами, якщо порівнювати з невеликими магазинами, які змушені закладати в ціни витрати, що виникли на тлі проблем з енергопостачанням. Проте загальної тенденції зростання цін на продовольство все ж таки немає.

«Деякі мережі продають соціально значущі товари різної вартості та якості, щоб кожен споживач міг вибрати свій варіант. У великому приватному магазині більше спокуса підняти ціну… У великих торгових мереж можливості більше утримувати таку „подушку“. Якщо люди завтра перестануть ходити, вони збанкрутують» , — пояснює експерт.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, скільки, кому і хто повертатиме гроші за встановлені генератори.

Фото zz.te.ua/

10

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram