Про дітей забули: Гаррі і Меган опублікували свою різдвяну листівку

Принц Гаррі та герцогиня Меган цього року знову мають офіційну різдвяну листівку. Вони проілюстрували текст спеціальною фотографією — але такою, на якій чогось не вистачає.

Для королівських осіб стало традицією щороку до свят випускати листівку з сімейною фотографією. Принц Вільям та його дружина Кейт вже зробили це кілька днів тому. Фотографію, на якій вони з сяючими обличчями стоять біля своїх дітей, вони опублікували в соцмережі.

Тепер брат Вільяма Гаррі з дружиною також надіслали свої королівські різдвяні привітання світові. На чорно-білій світлині подружжя зображене під руку на церемонії вручення премії Роберта Ф. Кеннеді «Хвиля надії» у Нью-Йорку. Меган Маркл була одягнена у білу сукню з відкритими плечима, а принц Гаррі — у простий темно-синій костюм.

«Бажаємо вам щасливого Різдва, — йдеться у листівці. — Від нашої сім'ї до вашої і від імені наших команд в Archewell Foundation, Archewell Audio і Archewell Productions ми бажаємо вам здоров'я, миру і дуже щасливого нового року».

Лист, написаний білим кольором на бордовому фоні, підписаний «З найкращими побажаннями» з їхніми підписами. Під ним напис: «Принц Гаррі та Меган, герцог і герцогиня Сассекські».

Багато шанувальників подружжя не розуміють, чому королівська сім'я з'являється без двох своїх дітей — Арчі та Лілі. У минулому році Меган і Гаррі ще використовували свою різдвяну листівку, щоб показати перше публічне фото своєї дочки Лілібет Діани, яка народилася в червні 2021 року. Попередні два роки їхній трирічний син також був частиною традиційної різдвяної листівки. У 2018 році Гаррі та Меган, які на той час були молодятами, оприлюднили своє перше спільне святкове привітання.

Нагадаємо, принц Гаррі звинувачує таблоїди в тому, що у Меган стався викидень.

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