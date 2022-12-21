Не сподобалося тату: під Тернополем чоловік убив товариша через татуювання

В Тернопільські області, де раніше жінка побила конкурентку фалоімітаторами до синців, сталося жорстоке вбивство. У Почаєві чоловік побив до смерті людину через татуювання. Про це йдеться у повідомленні Тернопільської обласної прокуратури.

«За публічного обвинувачення прокурора Кременецької окружної прокуратури Кременецьким районним судом визнано винним жителя Почаєва у завданні ним тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України). Прокурор довів у суді, що у вересні цього року після вживання надмірної дози алкоголю між обвинуваченим та потерпілим — жителем Лановеччини, виникла суперечка через тату на тілі потерпілого із зображенням зброї. Обвинувачений, ображаючи та провокуючи на бійку приятеля по чарці, кілька разів сам вдарив його у різні частини тіла. Завдані травми виявились смертельними», — повідомили в прокуратурі.

Вироком Кременецького районного суду обвинуваченого засуджено до 8 років позбавлення волі. Рішення суду ще не вступило в законну силу.

Як писали «ФАКТИ», на Тернопільщині днями стався курйозний випадок. У місті Ланівці, каналізація виявилася забита євро та фунтами стерлінгів. Скільки грошей втекло в каналізацію наразі невідомо. Комунальники витягли лише ті купюри, які забили каналізаційні стоки.

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