Каналізація містечка на Тернопільщині виявилася забита… євро та фунтами стерлінгів (відео)

В Тернопільські області, де раніше жінка побила конкурентку фалоімітаторами до синців, стався курйозний випадок. У місті Ланівці, коли каналізацію забило, виявилося, що у неї хтось злив валюту. Про це повідомив міський голова Роман Казновецький у Facebook.

«Шановні жителі Лановецької громади та України! Не забивайте каналізацію! Користуйтеся банківськими установами. Ps: краще донатьте на ЗСУ», — написав він і опублікував відео із дивною знахідкою.

Очевидно, хтось із мешканців Ланівців спочату намагався спалити гроші, а потім просто змив їх в унітаз. Серед купюр, які знайшли комунальники, прочищаючи стоки, були купюри номіналом 50 і 100 євро та фунти стерлінгів.

Скільки грошей втекло в каналізацію наразі невідомо. Комунальники витягли лише ті купюри, які забили каналізаційні стоки.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно на Полтавщині рятувальники зуміли дістати з каналізаційного колектора півторарічну дівчинку.

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