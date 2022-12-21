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Події

Агресор обстріляв Очаків із ствольної артилерії: поранено дитину

16:22 21 грудня 2022
Наслідки артобстрілу

Російські окупанти, які вночі били по мирних селах Дніпропетровщини, серед дня 21 грудня обстріляли Очаків на Миколаївщині зі ствольної артилерії, поціливши у двір місцевої родини. Порань зазнали 10-річний хлопчик, 41-річний чоловік та 74-річна жінка, повідомив очільник управління Національної поліції в Миколаївській області Сергій Шайхет.

За його інформацією, нині загрози життю постраждалих немає.

«За результатами обстрілів м. Очаків троє осіб отримали… поранення, хлопчик 2012 р. н., чоловік 1981 р. н. та жінка 1948 р. н. Наразі їх життю загрози немає», — розповіли в поліції.

Своєю чергою заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко додав, що потерпілим надається медична допомога.

Нагадаємо, що рф регулярно обстрілює Очаків з артилерії, часто використовуючи і дрони-камікадзе.

Фото tymoshenko_kyrylo/

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