Протягом доби ворог завдав 5 авіаційних та 25 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Дніпро та Одеса, Балаклея на Харківщині, Вільнянськ Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області та Очаків на Миколаївщині. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За уточненою інформацією, Силам оборони на різних напрямках вдалося збити 2 крилаті ракети, 2 керовані авіаційні ракети та 5 БпЛА «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 17 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 5 складів боєприпасів та 3 інших важливих об’єкти противника.

Тим часом в рф продовжується поповнення війська за рахунок ув'язнених. За наявною інформацією, за попередній тиждень у виправних закладах російської федерації близько 650 в’язнів було завербовано і направлено в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

В окремих населених пунктах тимчасово зайнятої території Луганської області противник посилив адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в’їзди до населеного пункту Рубіжне з напрямків Кремінної та Варварівки. В місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи.

В Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути підрозділи росгвардії, особливого призначення та швидкого реагування, загальною чисельністю до 400 осіб.

Також триває примусова евакуація населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада, окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки. Крім того, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

Проте, як заявив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, ЗСУ вже контролюють територію поблизу тимчасово окупованого півострова Крим

«Ми не виключаємо, що противник може наростити свої зусилля і на Запорізькому та Луганському напрямках. Якщо далі брати його амбіційні плани, він може спробувати проводити наступальні дії з території Білорусі через Чернігівську та Сумську області. Але це все — в його планах, і вже було в нашій історії. Ми гідно давали відсіч. На даний момент противник дійсно перекидає свої війська на деякі напрямки, але і ми вживаємо відповідних заходів», — наголосив Громов.

Нагадаємо, раніше в МЗС Британії визнали, що війну не можна буде завершити шляхом «умиротворення агресора».

Фото Генштабу ЗСУ

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