Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США виступив перед Конгресом, подякувавши американському народу за допомогу нашій країні у боротьбі проти країни-агресора росії та зазначивши, що Америці вдалося об'єднати світову спільноту для захисту міжнародного права.

«Всупереч всім непередбачуваним подіям Україна не впала… І це дає мені привід казати про першу об'єднану перемогу — ми перемогли росію в боротьбі за розуми світу. І ми повинні перемогти Кремль на полі битви. Це битва не тільки за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не тільки за життя, свободу й безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який росія прагне підкорити. Це битва за те, у якому світі житимуть наші діти й онуки та їхні діти й онуки. Вона визначить, чи буде це демократія — для українців і для американців, для всіх. І наступного року — вирішальний час у ній. Час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності», — зазначив він.

Битва ще продовжується, вона не може бути замороженою чи відкладеною. Президент розповів, що перед візитом до Сполучених Штатів Америки він був у найгарячішій точці на фронті — у Бахмуті, який загарбники намагаються захопити з травня.

«Кожен метр цієї землі насичений кров'ю. Український Донбас стоїть і надалі», — сказав він та додав, що битва за Бахмут покаже, як розвиватимуться події надалі. Він привіз в Америку бойовий прапор, який передали йому бійці на передовій. «Вони просили передати цей прапор вам, Конгресу: членам палати та сенаторам, тим, чиї рішення можуть врятувати мільйони людей. Нехай ці рішення будуть прийняті, а цей прапор буде з вами», — зазначив він.

Володимир Зеленський зазначив, що у ворога перевага в озброєннівами, росіяни використовують примітивну тактику, спалюючи все навколо. Він згадав про Другу світову й те, як під час Різдва у 1944 році з гітлерівцями билися американські солдати. «Українські солдати роблять це саме під час цього різдвяного періоду. Україна тримає лінію і ніколи не здасться», — наголосив Зеленський та закликав надати ЗСУ більше військової допомоги.

«Якщо ваші системи Patriot припинять російський терор проти наших міст, то це захистить нашу свободу… В цій геноцидній війні рф знайшла союзника — Іран, який надсилає їй сотні смертоносних дронів, що є загрозою для нашої критичної інфраструктури. Таким чином, один терорист знайшов іншого — це лише питання часу, коли вони завдадуть удару по наших інших союзникам, якщо ми їх не зупинимо зараз. Це треба зробити», — підкреслив він.

Через масовані удари окупантів по критичній інфраструктурі мільйони українців зустрічатимуть різдвяні свята при свічках. «Ми відзначимо Різдво, відсвяткуємо, навіть якщо не буде струму. Буде світло, яке не згасне у нашої віри, у наших серцях. Якщо російські ракети нас атакуват, ми будемо захищатися. Якщо використають іранські дрони, і наші люди на Різдво муситимуть спускатися в бомбосховище — ми будемо підтримувати один одного. І ми знаємо, що всі ми, українці, бажаємо лише одного — лише перемоги», — зазначив президент.

Нагадаємо, що під час спільної пресконференції Зеленського и Байдена зазначалося, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом 1 млрд 800 мільйонів доларів. ЗСУ, зокрема, нададуть комплекс Patriot.

Фото Офісу президента

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