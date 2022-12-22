Тельцям знадобиться максимальна витримка, а Левів переслідуватимуть помилки минулого: гороскоп на 22 грудня 2022 року

Астрологи, які склали гороскоп на поточний тиждень, вважають 22 грудня днем, коли не можна нікого ображати — ні ділом, ні словом, ні навіть поглядом.

На їхню думку, настрої, які панують цього дня у стосунках між людьми, спокійні та благодушні, і порушувати їх — собі дорожче. Сьогодні людині бажано максимум часу провести наодинці із собою. У разі отримання 22 грудня несподіваного, але заслуженого прибутку його потрібно хоча б частково пустити на добру справу.

Овен

Положення планет сприяє отриманню та розповсюдженню інформації. Підвищиться потреба у широкому спілкуванні, контактах із громадськістю, засобами зв'язку та комунікації. Не слід сидіти на місці, тоді у вас з'явиться маса знайомств та потрібної інформації, пише slovofraza.com.

Телець

Положення планет свідчить про небезпеку паніки і навіть істерії. У багатьох Тельців ймовірна вимушена розлука. Потрібно мати неймовірну стійкість і витримку, щоб не озлобитись і стримувати себе в такі моменти.

Близнюки

У Близнюків з'явиться велика кількість привабливих шансів. Багато хто розпочне нову справу, подорожуватиме, знайде шанувальників та друзів. У них буде маса вражень та захоплень. Їм навіть прощатимуться неймовірно навіжені витівки. І тим не менш, для вас найважливіше вчасно зупинитися, щоб не переступити межу дозволеного.

Рак

Консерватизм та енергетичний застій Раків може призвести до непередбачуваних, руйнівних наслідків. Необхідно всю свою енергію направити в творче русло, контролюючи та прораховуючи кожен крок.

Лев

Багатьом сьогодні доведеться розплутувати проблеми минулого, вибачатися у тих, кого образили, виправляти помилки, чинити поломки — «латати дірки». Вибачте тих, хто вас образив. Можливо, і вам борги вибачать.

Діва

Не виключено, що сьогодні Діви зіткнуться і з відвертою заздрістю, і з таємними перешкодами. Подолаючи всі ці перешкоди, вони втратять багато сил, але мало чого досягнуть. Виявіть свою вроджену практичність у справах. У кращому випадку на вас чекає великий успіх, накопичення багатства, у гіршому — боротьба з недоброзичливцями.

Терези

Цей день — це період закладення подій на майбутнє. Терези виявляться в рідній стихії. Приплив енергії та оптимізм не дасть вам сидіти на місці. Сприятливі ділові контакти. Вам вдасться реалізувати свої ідеї та заробити гроші, якщо ви будете обережними у виборі партнерів.

Скорпіон

Положення планет є несприятливим для жінок-Скорпіонів. Ймовірні холодність та байдужість до недоліків партнера і навіть його брехні. У цей день небезпечні байдужість та лінощі. Вони загрожують раннім старінням, появою зморшок, облисінням. Подолання апатії винагородиться енергетичним сплеском, можливістю змінити життя на краще.

Стрілець

Стрільці будуть сьогодні дуже недовірливі щодо свого здоров'я. Вони схильні замикатися на хворобах, довго розмірковувати про них, часто впадаючи в іпохондрію. Інформуйте лікаря про свої нездужання, не займайтеся самолікуванням.

Козеріг

При негативних астрологічних аспектах посилюються дратівливість, уразливість, підвищується ймовірність застудних захворювань. Потрібно пам'ятати, що основна причина всіх наших хвороб — стреси та нестійкість нервової системи. Відмінний заряд бадьорості принесуть будь-які фізичні навантаження.

Водолій

Не виключено, що сьогодні Водоліям доведеться більше часу присвячувати іншим людям та діловим партнерам, дітям, батькам та їхнім проблемам. Успіх чекає у сім'ї, спільних справах, колективних заходах. Як партнер вам потрібно вибрати собі таку людину, у якої схожі з вами інтереси.

Риби

Цей день символізує зміни. Риби можуть отримати пропозицію руки та серця, поміняти будинок та роботу, є шанс створити міцну родину. Деякі Риби ставляться до шлюбу, як до свого роду можливості подорослішати та звільнитися від батьківського піклування. Зрозумійте, що весілля — не самоціль. Ви повинні знайти свою «другу половину», хоч би як це банально звучало.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на грудень 2022 року для всіх знаків зодіаку.

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