Рішення про призначення або відмову у компенсації з догляду приймається протягом 10 днів

Згідно з Постановою Кабміну від 23.09.2020 претендувати на компенсацію з догляду мають право повнолітні дієздатні члени сім’ї, які проживають разом із особою, що потребує догляду, та пов’язані з нею спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

«Здійснюють догляд на непрофесійній основі без провадження підприємницької діяльності. Мають середньомісячний сукупний дохід за квартал, який передує місяцю звернення, менший за прожитковий мінімум станом на 1 січня відповідного року (до кінця 2022 року — менше 2393 грн; протягом 2023 року -до 2589 грн), — повідомляє «Юридичний порадник для ВПО». — При цьому спільне проживання підтверджується «пропискою» за однією адресою АБО актом про проведення обстеження сім’ї. Разом із тим догляд може бути встановлено за:

особами з інвалідністю I групи;

громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (зокрема, особи із IV чи V групою рухової активності);

дітьми з інвалідністю;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги".

Подати документи для призначення компенсації можна під час особистого звернення або поштою на адресу:

центру надання адміністративних послуг;

органів соціального захисту населення;

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Можливість подачі документів онлайн, зокрема, через портал «Дія» наразі відсутня. Рішення про призначення або відмову у компенсації приймається протягом 10 днів з дня подання документів на 12 місяців із місяця звернення.

Нагадаємо, що у ПФУ розповіли, коли період догляду за особою з інвалідністю вноситься до пенсійного стажу.

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