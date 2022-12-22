Рішення про призначення або відмову у компенсації з догляду приймається протягом 10 днів
Згідно з Постановою Кабміну від
«Здійснюють догляд на непрофесійній основі без провадження підприємницької діяльності. Мають середньомісячний сукупний дохід за квартал, який передує місяцю звернення, менший за прожитковий мінімум станом на 1 січня відповідного року (до кінця 2022 року — менше 2393 грн; протягом 2023 року -до 2589 грн), — повідомляє «Юридичний порадник для ВПО». — При цьому спільне проживання підтверджується «пропискою» за однією адресою АБО актом про проведення обстеження сім’ї. Разом із тим догляд може бути встановлено за:
- особами з інвалідністю I групи;
- громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (зокрема, особи із IV чи V групою рухової активності);
- дітьми з інвалідністю;
- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;
- дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органу, потребують паліативної допомоги".
Подати документи для призначення компенсації можна під час особистого звернення або поштою на адресу:
- центру надання адміністративних послуг;
- органів соціального захисту населення;
- виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.
Можливість подачі документів онлайн, зокрема, через портал «Дія» наразі відсутня. Рішення про призначення або відмову у компенсації приймається протягом 10 днів з дня подання документів на 12 місяців із місяця звернення.
Нагадаємо, що у ПФУ розповіли, коли період догляду за особою з інвалідністю вноситься до пенсійного стажу.12
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