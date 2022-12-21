Скандал з нацвідбором на «Євробачення»: KRUTЬ вимагає дискваліфікувати гурт TVORCHI

Національний відбір на «Євробачення-2023», переможцем якого став гурт TVORCHI, цьогоріч не минув без скандалу. Фіналістка відбору співачка KRUTЬ вимагає переглянути перемогу та дискваліфікувати TVORCHI через порушення правил конкурсу.

Артистка звернулася із заявою до організаторів нацвідбору — національного мовника «Суспільне». Співачка поскаржилася, що TVORCHI використовували під час виступу «плюсову» фонограму. Ще одна причина — переможний трек гурту «Heart Of Steel» був випущений дистрибуційним лейблом «Believe», який нібито працює в росії.

«Суспільне» відреагувало на скаргу. Музичний продюсер відбору Дмитро Шуров не побачив порушень і не знаходить підстав для перегляду переможця.

«Музичний продюсер Нацвідбору Дмитро Шуров зазначив, що під час прослуховування ефірного запису виступу у фіналі TVORCHI чути додаткову обробку у зазначених секундах, яка може бути даблом. Водночас він не вважає, що така невідповідність запису вимогам правил є суттєвою для оцінки виступу і обрання переможцями TVORCHI. Організаційний комітет врахував, що низку дрібних порушень під час нацвідбору допустили одразу кілька фіналістів, проте жодне з них не стало достатньою підставою для дискваліфікації когось з учасників», — йдеться в повідомленні в Інстаграм «Суспільного».

Щодо дистрибуційного лейблу «Believe», то мовник зауважив, що не лише TVORCHI співпрацювали з ним, інші учасники теж. До речі, KRUTЬ також не так давно завершила співпрацю.

«За отриманою „Суспільним“ інформацією, „Believe“ — це французька компанія, що займається дистрибуцією в Європі та Азії. Дистрибуція пісень фіналістів цією компанією не є порушенням правил нацвідбору. 5 із 10 фіналістів нацвідбору опублікували свої конкурсні пісні через „Believe“, ще троє працювали з ним донедавна. Організаційний комітет Євробачення ухвалив рішення, що звернення KRUTЬ не є підставою для припинення участі TVORCHI у нацвідборі», — так «Суспільне» відреагувало на скаргу.

Тож TVORCHI представлять Україну на «Євробаченні-2023», яке відбудеться у Ліверпулі. Міжнародний пісенний конкурс пройде від імені нашої країни.

А KRUTЬ заявила, що більше не братиме участі у відборах.

265

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram