На Херсонщині злетів у повітря ще один зрадник

В окупованій російськими загарбниками Каховці підірвали місцевого гауляйтера Андрія Штепу, повідомляє Информатор Украина.

Відомо, що він заправляв селищем Любимівка, на лівому березі Херсонщини. До речі, свого «голову» селище знало як алкоголіка та злочинця на прізвисько «Шнира» ще до повномасштабної агресії росіян.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що в авто гауляйтера було закладено вибухівку.

«Російські пропагандисти підтверджують, що колаборант Андрій Миколайович Штепа (відомий як „Шнир“, „Шнира“, „Блютуз“) згорів заживо в тимчасово окупованій Каховці. В авто гауляйтера було закладено вибухівку», — написав він у Facebook.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Херсонщині висадили у повітря авто кримінального авторитета-колаборанта, а у Мелітополі підірвали так званого «заступника міністра зі спорту регіону».

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