Неодноразово погрожував патріотам України розправою: на Херсонщині висадили у повітря авто кримінального авторитета-колаборанта

В окупованій Каховці партизани висадили у повітря автомобіль, що належить місцевому кримінальному авторитету Віталію Єфименку. Про це пишуть Новини Херсону.

Єфименко, якого в Каховці знають як Єфима, з моменту російського вторгнення почав активно співпрацювати з окупантами.

Мешканцям міста з проукраїнською позицією він неодноразово загрожував розправою.

Під час інциденту колаборант отримав поранення та був доставлений до однієї з лікарень Херсона. Живим він залишився через те, що їхав у броньованому автомобілі.

Раніше повідомлялося про отруєння в Херсоні зрадника Сальдо, а також про замах на екснардепа Ковальова, який перейшов на бік окупантів.

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