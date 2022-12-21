У Росії знову вибух: горів магістральний газопровід Уренгой-Помари-Ужгород

У вівторок, 20 грудня, у Чувашії сталася масштабна пожежа на магістральному газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород. Це єдиний трубопровід, яким газ із Західного Сибіру через Україну поставляється до Європи. Місцева влада повідомила, що загинули троє людей. Ще один отримав тяжкі опіки. Усі жертви — працівники газової служби.

Вибух та сильна пожежа сталися біля села Ямбахтіне у Вурнарському районі Чувашії. У соцмережах з'явилися фото та відео величезного полум'я поряд із селом. Шум від палаючого газу було чути за кілометри.

«Це було страшніше, ніж відео. У селі Ямбахтіне до вікон підійти було неможливо — все гаряче було. Вибух був дуже гучний. Співробітники налякалися — у нас школа та дитсадок поруч, вони побігли туди на випадок, якщо евакуювати доведеться. Слава богу, обійшлося», — розповіла голова Калінінського сільського поселення Ольга Смирнова.

Уренгой-Помари-Ужгород — це перший трансконтинентальний газопровід для постачання газ із Сибіру до Європи. Він був збудований у 1983 році. для поставок до країн Центральної та Західної Європи. Газ ним йде через контрольно-вимірювальну станцію «Суджа» на кордоні України та Курської області.

У грудні «Газпром» робив щоденні заявки на прокачування через «Суджу» понад 40 млн. кубічних метрів газу. Після вибухів, які вивели з ладу «Північний потік», Уренгой-Помари-Ужгород залишився єдиним трубопроводом, яким Європа отримує російський газ.

МНС Чувашії стверджує, що вибух на газопроводі стався під час планових ремонтних робіт. Їх проводила організація «Газпром трансгаз Нижній Новгород».

«Працювало, за попередніми даними, чотири особи. На жаль, троє з них загинули під час різкого загоряння газу. Одна людина, водій, уціліла, зараз перебуває у шоковому стані», — заявив голова Чувашії Олег Миколаїв. Він також повідомив, що «факельне горіння газу ліквідоване». Щоб досягти цього, довелося перекрити трубу. Газ, що залишався у ній, поступово вигорів.

Пожежа на газопроводі відразу позначилася на цінах на газ у Європі. Вони підскочили на 10% на біржі TTF, але згодом ціна пішла вниз. У результаті зростання становило 4%. Поки що ніхто не може сказати, коли газопровід знову запрацює.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про вибух і сильну пожежу на нафтопереробному заводі «Ангарської нафтохімічної компанії» в Іркутській області. НП сталася минулого тижня, загинули двоє людей, ще п'ятеро постраждали. Вибух був такої сили, що геофізична служба РАН зафіксувала у регіоні сейсмічну подію.

«Ангарська нафтохімічна компанія» — найбільше підприємство у Східному Сибіру з переробки та випуску нафтопродуктів. Вона входить до складу «Роснефти».

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