Як зареєструвати дитину, яка народилася на окупованій території

В Україні батькі новонароджених, у яких є медичний висновок про народження дитини, можуть користуватися послугами «єМалятко» онлайн. А що робити людям, дитина яких народилася на тимчасово окупованих територіях?

На це запитання відповідають фахівці Харківського центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, передає «Соціальна інформаційна платформа».

Зазначається, що у разі реєстрації малюка окупаційною «владою» батьки можуть звернутися до суду на підконтрольній уряду України території із заявою про встановлення факту народження дитини. На підставі рішення суду видається свідоцтво про народження державного зразка.

«Внутрішньо переміщені особи мають право на безоплатну вторинну правову допомогу та можуть звернутися до бюро правової допомоги, а юристи нашої системи безоплатно підготують пакет документів до суду. Звернення до суду в таких випадках відбувається за спрощеною процедурою, без сплати судового збору, а рішення суду про встановлення факту народження підлягає негайному виконанню», — йдеться у повідомленні.

Варто знати, що державна реєстрація народження є безкоштовною процедурою. На час воєнного стану скасовується відповідальність за пропуск встановленого місячного терміну для реєстрації народження дитини.

Раніше повідомлялося про старт благодійного проекту для підтримки сімей з новонародженими дітьми. Батькам роздадуть 10 тисяч наборів з необхідними для малюків у віці до двох місяців товарами, а також дитячим харчуванням та смаколиками для мам. Набір може отримати мама чи тато новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту України.

Фото Pixabay

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