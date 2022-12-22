«путін більше не альфа-самець, що роз’їжджає без сорочки на коні», — журналіст

Дмитро Пєсков підтвердив російським ЗМІ, що президент росії володимир путін був у зоні «спецоперації». Ось так дешево та скупо російська влада реагує на несподіваний візит Володимира Зеленського до Бахмута.

«У політичному сенсі це можна назвати тільки провалом. Де саме був диктатор-вбивця, з ким він там спілкувався, окрім як „з командувачем військ“? І головне: де докази? Зеленський, на відміну від путіна, побував не в якійсь абстрактній фронтовій зоні, а взяв і приїхав до Бахмута, до міста, яке вже кілька тижнів відбиває безперервні штурми російської армії. Під камери спілкувався з солдатами і вручав їм нагороди, — пише в соцмережах російський журналіст Андрій Окунь. — Зеленський приїжджав до Херсона через кілька днів після його звільнення. Зеленський фотографувався на тлі стели на в'їзді до Слов'янська. А путін ходив по штабу, проводив онлайн-засідання в теплому Кремлі і поступово втрачав ауру сильного і рішучого лідера держави».

Очільник Кремля, вважає журналіст, більше не альфа-самець, що роз'їжджає без сорочки на коні.

«Він не ватажок, що летить на чолі клину рідкісного виду журавлів і допомагає їм, народженим у неволі, знайти шлях у теплі краї. Він розкислий політик, який відгородився від людей кубометрами бетонних стін.

І ця колосальна різниця в образі національних лідерів занадто впадає в очі. Настільки, що в Кремлі вирішили нарешті представити публіці «нашу відповідь». Щоправда, результат можна назвати лише жалюгідною пародією. Виявилося, що путін змушений наслідувати Зеленського. Він змушений повторювати за українським президентом, доводити, що теж бере активну участь у війні. Теж тримає руку на пульсі і теж спілкується з військовими на передовій.



На початку війни Зеленського мало не щодня зневажливо називали актором, коміком, гумористом і всіляко наголошували, що у велику політику він потрапив випадково. А тепер саме він змушує путіна підлаштовуватися під себе. І хто з двох президентів справжній пародист?"

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