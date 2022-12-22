Російські солдати різко критикують путіна: британські ЗМІ опублікували сенсаційні аудіозаписи

Українські військові перехопили численні телефонні розмови між російськими солдатами та їхніми родичами. Британська газета The Guardian має записи, три з яких вона зараз опублікувала. Один з них датований 8 листопада. Це телефонна розмова між російським солдатом на ім'я Андрій та його матір'ю. «Де ракети, якими хвалився Путін?» — запитує Андрій матір. За його словами, оснащення російських збройних сил занадто погане, щоб атакувати намічені цілі. Говорили про боєприпаси, які могли б вирішити долю битви, але вони так і не надійшли. Забезпечення продуктами харчування та питною водою також катастрофічне. «Нам ніхто не дає їсти, мамо», — каже Андрій. «Ми зачерпуємо воду з калюж, потім переливаємо її через сито і п'ємо».

Ще один телефонний дзвінок боєць зробив батькові 6 листопада. Підкріплення немає, зв'язку немає — ось така ситуація, каже він. За його словами, війська щойно пережили українську атаку. «Вони сказали, що ми не повинні відступати. Інакше нас можуть розстріляти».

На іншому записі боєць розмовляє зі своєю дружиною, телефонна розмова відбулася 26 жовтня. За його словами, він втік і думав про дезертирство. «Я лежу у спальнику, весь мокрий, кашляю і повністю виснажений», — розповідає він. «Нас всіх віддали на поталу».

Аудіозаписи стали певною сенсацією. Адже росія насправді дуже зацікавлена у недопущенні будь-яких публікацій, які дають уявлення про катастрофічне становище її солдатів на фронті. Але все ще є багато російських солдатів, які беруть мобільні телефони на фронт, щоб мати можливість спілкуватися зі своїми сім'ями, сказав експерт з кібербезпеки Дмитро Альперович в інтерв'ю The Guardian.

Дзвінки можуть бути перехоплені або в повітрі, або коли вони проходять через українського оператора зв'язку.

Україна «не має наміру» послаблювати зусилля з відвоювання окупованої росією території, попри зимову погоду, додав урядовець, який не побажав називати своє ім'я.

Нагадаємо, за повідомленням The Washington Post, одна з найкращих спеціальних бригад російської армії, судячи з усього, була практично знищена під час війни в Україні. А загальні втрати росіян на ранок четверга, 22 грудня, перевищили 100 тисяч.

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