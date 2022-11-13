Нетаньягу отримав мандат на формування нового уряду Ізраїлю

У неділю, 13 листопада, президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив лідеру правоконсервативного табору та колишньому прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу сформувати новий уряд. Герцог провів консультації з лідерами партій, які пройшли до Кнесету за підсумками дострокових парламентських виборів. Як уже повідомляли «ФАКТИ», перемогу здобула партія «Лікуд» на чолі з Нетаньягу.

«Я надаю вам мандат на формування уряду», — заявив Герцог на спільній з Нетаньягу пресконференції в Єрусалимі. Президент Ізраїлю наголосив, що результат дострокових виборів зрозумілий.

Герцог також зазначив, що в жодному разі не хоче принижувати значення звинувачень у корупції, які висунуті проти Нетаньягу. Президент заявив, що лідер «Лікуд» може обіймати посаду прем'єр-міністра доти, доки його вина не буде доведена.

Нетаньягу за законом має чотири тижні, щоб підписати коаліційну угоду й сформувати кабінет міністрів. Якщо потрібно, президент може дати йому ще два тижні додатково.

Нетаньягу веде переговори з потенційними партнерами. Це дві ультраортодоксальні партії та праворадикальна партія «Релігійний сіонізм». Якщо їм вдасться домовитися, то створена коаліція отримає в сумі 64 місця в Кнесеті зі 120. Однак далеко не всі в Ізраїлі впевнені, що Нетаньягу зможе сформувати новий уряд. Ще до отримання мандату від Герцога у Бібі (прізвисько Нетаньягу) виникли серйозні проблеми на переговорах із лідерами трьох партій, які можуть із «Лікудом» створити коаліцію. Колишній прем'єр-міністр пропонував їм підписати «чистий лист», тобто оголосити до 15 листопада про те, що коаліція сформована, а вже потім розподіляти портфелі та обговорювати програму нового уряду. Йому у цьому відмовили.

Нетаньягу обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю у 1996−1999 роках та з 2009 по 2021 рік. Його офіційно звинувачують у шахрайстві, корупції та держзраді. Він відкидає усі звинувачення. Якщо суд визнає Бібі винним у корупції, то йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Максимальне покарання за рештою пунктів звинувачення становить три роки в'язниці.

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