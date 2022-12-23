Астрологиня Тамара Глоби вважає, що 23 грудня 2022 року представникам більшості знаків зодіаку варто докласти зусиль для досягнення своєї мети, адже цей тиждень є досить складним.



При цьому головне не лінуватись, а активно діяти. І тут можливі несподівані фінансові надходження, які допоможуть придбати щось корисне. Крім того, потрібно постаратися не перевтомлюватись й берегти своє здоров'я, пише ресурс belnovosti.

Овен

Ранок може завдати хвилювання, а деякі обставини змусять змінити плани. У вирішенні важливих завдань необхідно зосередитися і вдатися до підказок інтуїції. Не виключені приємні сюрпризи та подарунки від коханої людини. Вечір можна присвятити близьким людям, поспілкуватись на спільні теми.



Телець

Краще намагатися не відкладати старих питань. Перша половина дня підходить для їх вирішення. У професійній сфері можуть виникнути непрості ситуації, краще довіритись підказкам інтуїції, яка підкаже правильний напрямок. Вечір підходить для затишного домашнього свята, де можна поспілкуватися та побути разом з рідними людьми.



Близнюки

День підходить для приємного спілкування зі своїми близькими та друзями. Можна влаштувати невелику урочистість, яка підніме настрій та дасть змогу відпочити. Не виключені добрі новини від родичів, що може змусити змінити деякі плани. Вечір сприятливий для романтичних знайомств та несподіваних подарунків.



Рак

День 23 грудня вимагатиме збереження спокою, завдяки якому можна досягти поставленої мети. Відносини з оточенням складаються не дуже добре. Тому необхідно уникати конфліктів та суперечок. Вечір сприятливий для романтичних зустрічей та приємного спілкування.



Лев

Можливо, доведеться ухвалювати важливі рішення, але поспішати не варто. Потрібно добре обміркувати, перш ніж щось прийняти. Вдалими виявляться покупки щодо побуту. Якщо в планах були поїздки, їх сміливо можна реалізувати. Вечірній час краще провести у приємній компанії та отримати заряд позитиву.



Діва

Можна досягти значних успіхів у роботі, якщо виявити впевненість та нестандартний підхід до справи. Можливо, будуть ділові поїздки, які принесуть значний прибуток. Рідні люди порадують своєю увагою та турботою. Вечір бажано провести за своїми улюбленими заняттями, які піднімають настрій та надихають.

Терези

Вранці, можливо, не вдасться уникнути труднощів, але згладити їх просто необхідно. Можливо, доведеться йти на деякі поступки, щоб не посилити ситуацію. Не виключено грошові винагороди чи премії, які допоможуть здійснити заплановані придбання. Увечері корисні для здоров'я піші прогулянки на свіжому повітрі.



Скорпіон

Не варто поспішати розкривати свої плани іншим людям, інакше вони можуть не здійснитися. Можливо, з'явиться багато справ по роботі, можна звернутися за порадою до близьких людей, якщо буде потрібно. До рідних людей потрібно виявити терпіння та турботу, щоб зберегти теплі стосунки.



Стрілець

Необхідно бути ініціативними на роботі, чим помітно можна покращити фінансове становище. Не виключені розбіжності з колегами, краще не провокувати конфлікт. Можливі проблеми вдома, потрібно з'ясувати причину та постаратися мирно все залагодити. Захід сонця може принести романтичні захоплення і приємні сюрпризи.



Козоріг

День може принести неприємні моменти у сім'ї. Можуть бути суперечності, пов'язані з побутовими завданнями. Потрібно постаратися знайти мирне вирішення всіх питань. Не виключені привабливі пропозиції щодо роботи, які спричинять непогані перспективи в майбутньому.



Водолій

Початок дня підходить для вирішення домашніх питань. Можна зробити генеральне прибирання чи перестановку меблів. Імовірні несподівані поїздки, які будуть дуже насиченими та цікавими. Вечір підходить для спокійного відпочинку та відновлення сил.



Риби

Обставини можуть вимагати обережності від тих, хто працює з документами. Потрібно зосередитися, щоб не помилитися. Буде нагода побувати на якомусь заході, де можна багато чого навчитися. Не виключені фінансові надходження, на які можна розраховувати у якомусь важливому придбанні.



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