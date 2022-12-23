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«Всіх переможемо»: Зеленський записав позапланове звернення до українців

11:54 23 грудня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вирішив розповісти українцям про своє повернення до країни зі США, де він зустрічався з президентом Джо Байденом та виступав перед американськими конгресменами.

«Доброго ранку всім! Бажаю всім здоров'я! Чуєте, у нас вже працюють телефони. Я в кабінеті. Працюємо заради перемоги. Всім доброго дня! Усіх переможемо» , — сказав Зеленський.


Нагадаємо, це була перша поїздка Зеленського за межі України після початку повномасштабного російського вторгнення до нашої країни. Як відомо, 21 грудня він вирушив до Вашингтона, де провів двосторонню зустріч з американським лідером Джо Байденом й виступив у Конгресі США.

Вже на зворотному шляху Зеленський також відвідав Польщу, де зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою, якому український президент розповів про почуте у Сполучених Штатах, про стратегічне бачення наступного року, про зміцнення сил України та Польщі у боротьбі проти російських варварів.

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