«Циклончик з атмосферними фронтами»: синоптикиня розповіла, які сюрпризи приготувала природа на свята

В Україні найближчими днями буде майже по-весняному тепло, повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

Напередодні Різдва очікується тепла погода — протягом завтрашнього дня +2…+7 градусів, у південній частині +4…+9, у Криму до +11 градусів. На Святвечір за григоріанським календарем у західних, північних областях України, Вінницькій та Одеській областях очікується дощ.

«Циклончик з атмосферними фронтами присунеться близько до наших західних кордонів — тому на заході опади завтра можуть бути ряснішими», — пише синоптикиня.



У східних областях України, в більшості центральних та південних частин переважатиме суха погода, але тумани можуть збільшувати вологість.

У Києві 24 грудня буде дощ. Вітер південно-західний, невеликий чи помірний. Температура повітря найближчої ночі до +2 градусів, завтра вдень до +4 градусів, завтра ввечері 0.+2 градуси.

На Різдво, 25 грудня, у Києві трохи похолодає, дощ зміниться снігом.

За прогнозом Діденко, тепла погода триватиме до Нового року, але часом будуть опади.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін здивував прогнозом на зиму, пообіцявши, що вона буде схожа на осінь.

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