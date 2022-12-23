Львівські депутати закликають ветувати закон 5655, який позбавляє громади контролю за будівництвом

У п’ятницю, 22 грудня, на засіданні сесії ЛМР заслухали інформацію щодо порушення прав територіальних громад у сфері містобудівної діяльності, передбачених положеннями проєкту Закону України від 11.06.2021 № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності». А відтак сесія прийняла консолідоване рішення скерувати звернення до Президента України, аби ветувати закон, який обмежить децентралізацію містобудівної сфери та може призвести до хаотичної забудови.

Деталі про можливі наслідки прийнятого закону розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

«13 грудня Верховною Радою було прийнято закон № 5655 — так звану реформу містобудування. Апробація та затвердження цього закону можуть принести дуже сумні наслідки для міст та навіть їх понівечити. І ми повинні розуміти цю велику небезпеку, тому що, справді, якість архітектурного простору — це якість життя людини, кожного українця.

Проти цього законопроєкту виступили дуже багато фахових організацій, зокрема Асоціація міст України, Національної спілки архітекторів, ГО «РУХ ЧЕСНО», Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS Ukraine). Так само були зауваження й у Національної агенції з питань запобігання корупції. До того ж електронна петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт, яка була зареєстрована на сайті Президента України, набрала передбачені законодавством 25 тисяч голосів у рекордні терміни", — зазначив Любомир Зубач.

Нагадаємо, згідно з містобудівною реформою контрольні функції отримає приватна інспектуюча компанія. Її може створити, наприклад, сам забудовник. Натомість представники міської ради навіть не матимуть права потрапити на територію, де відбувається будівництво. До того ж органи місцевого самоврядування позбавляються права впливати на сферу захисту історичної спадщини.

«Є чітка позиція більшості депутатського корпусу. Не можна нищити те, що напрацьовувалось століттями, зокрема історичну частину нашого міста. Взагалі не можна вилучити місто із процесу прийняття рішень. Такого немає в жодній країні світу. Цей закон призведе до того, що будуть шалені будівельні афери у нашій державі. Я звернувся до Президента, до Ради національної безпеки і оборони. Є позиція всіх міських голів. Я дякую тим народним депутатам, які не зламались та мали сміливість не підтримати цей закон», — додав міський голова Львова Андрій Садовий.

Сесія підтримала скерування звернення до Президента України з вимогою ветувати містобудівну реформу.

Раніше військовий Олег Симороз розкритикував законопроєкт про реформування сфери містобудування. Він назвав цей документ антинародним, а Шуляк — «лобісткою будівельної мафії».

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