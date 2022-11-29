Мільйон доларів за 9 секунд: хто зі спортсменів заробляє гроші найшвидше

Колишній чемпіон UFC у двох дивізіонах, легендарний ірландець Конор Макгрегор, батько котрого грубо «наїхав» на Володимира Зеленського, став рекордсменом за швидкістю зароблянням грошей за час, проведений на спортивних майданчиках, повідомляє insidesport.in.

Скандальний боєць змішаних єдиноборств випередив у рейтингу трьох боксерів — Сауля Альвареса, Тайсона Ф'юрі (нагадаємо, 3 грудня у Циганського короля чемпіонський бій проти Дерека Чісори) та Джейка Пола, а також гравця в американський футбол Райана Ремчика.

Список «Спортсменів, котрі найшвидше заробляють гроші» складено співтовариством гравців на спортивному тоталізаторі olbg.com на підставі рейтингу Forbes найбільш високооплачуваних спортсменів світу з травня 2021-го по травень 2022-го та статистики профільних сайтів про бокс/ММА, американський футбол, баскетбол та футбол про ігровий час спортсменів.

Повідомляється, що Макгрегор провів у клітці лише 5 хвилин, заробивши 33 млн доларів або по 1 мільйону кожні 9 секунд бою. Альварес збагатився на 85 млн за 61 хвилину (1 млн кожні 43 секунди), Ф'юрі за 55 хвилин на рингу заробив 60 млн, а блогер і боксер Джейк Пол — 30 млн за 44 хвилини.

Нагадаємо, що Конор Макгрегор зламав велику гомілкову і малу гомілкову кістку під час свого третього бою з Дастіном Пор'є в липні 2021 року, але зараз він повністю одужав.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо головного багатія світового спорту.

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