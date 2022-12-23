Через побиття на Майдані потерпілий отримав інвалідність: стали відомі подробиці найбільш суворого вироку беркутівцю

Печерський районний суд Києва виніс вирок колишньому спецпризначенцю батальйону міліції особливого призначення «Беркут» управління МВС у Харківській області Ігорю Садовниченко по справі Майдану. 1 грудня 2013 року біля Адміністрації президента він гумовим кийком та ногами побив протестувальника, який лежав на проїжджій частині з кайданками на руках за спиною. Мова йде про Владислава Загоровку. Внаслідок побиття в нього були поламані ребра, забите око та голова. Усі удари були прицільні: по голові та по корпусу. В результаті батько трьох дітей отримав інвалідність.

- Проти Ігоря Садовниченка були відкриті кримінальні провадження — перевищення влади або службових повноважень, які супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого діями за відсутності ознак катування (ч. 2 ст. 365 КК України) на виконання злочинного наказу або розпорядження (ч. 4 ст. 41 ККУ), — повідомила «ФАКТАМ» адвокатка потерпілого Оксана Михалевич. — Справу передали до суду у 2018 році. Проте із 2015 року колишній беркутівець перебуває у розшуку. Наскільки відомо слідству, він знаходиться у росії. Тому суд розглядав справу у спеціальному (заочному) судовому провадженні, без участі підозрюваного й виніс вирок заочно.

Обвинувачуваного захищав представник безоплатної правової допомоги. Під час засідань допитали одного свідка — колишнього харківського беркутівця Андрія Єфіміна. Саме він не був на Майдані в Києві, проте підтвердив, що частина його колег була прикомандирована. На відео, яке було надано як доказ, свідок опізнав Ігоря Садовниченка. Крім того, опізнав себе і сам потерпілий. Ще мали заслухати двох свідків, але один з них зник, другий — у розшуку наразі.

Також є вирок у даному епізоді поліцейському, який бачив на власні очі злочин, але нічого не зробив, аби його зупинити. Він свою вину визнав і отримав вирок.

За словами співрозмовниці ексберкутівець заочно отримав максимальне покарання у справі — вісім років позбавлення волі. Потерпілий та його представниця задоволені.

Зазначимо, що 17 листопада до дев'ятої річниці початку протестів українців, відбулась пресконференція «Перспективи розслідування справ Майдану в умовах повномасштабної війни», на якій виступив заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко. Згідно офіційних даних, на даний час здійснюється процесуальне керівництво у 120 кримінальних провадженнях стосовно 247 осіб. Їм прокурори інкримінують злочини проти активістів Майдану.

«Цьогоріч направили до суду обвинувальні акти стосовно 50 осіб, в 2021 — стосовно 38. У 2022 році оголосили 27 повідомлень про підозру фігурантам справ Майдану. Серед них — командиру роти севастопольського „Беркуту“, який фактично організував убивство трьох протестувальників. Унаслідок дій його підлеглих було поранено майже 200 протестувальників. Після того він очолив управління росгвардії у Севастополі, був обраний у раду федерації рф», — зазначив Олексій Хоменко.

Перший реальний вирок беркутівцям у справах Майдану оголосили 14 червня 2021 року. Шевченківський районний суд Києва у справі про розгін протестувальників 30 листопада 2013 року призначив ексслужбовцям загону спеціального призначення «Беркут» Віктору Ейсмонту і Володимиру Мохоні по три роки ув’язнення із забороною обіймати посади в правоохоронних органах на такий же термін. Наразі відомо про 27 ухвалених вироків у різних епізодах справ Майдану.

Нагадаємо, що після чотирьох років слухань у Шевченківському суді Києва була закрита справа стосовно одного з обвинувачених у вбивстві «тітушками» журналіста Вʼячеслава Веремія під час Революції Гідності.

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