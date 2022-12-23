У бою під Бахмутом загинув український режисер Олег Бобало

У боях із російськими окупантами загинув відомий український режисер Олег Бобало. Про це повідомив його друг і колега Євген Лавренчук, уточнивши, що Олег захищав позиції ЗСУ у найгарячішій точці фронту — під Бахмутом на Донеччині.

«Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега та приятель, режисер Олег Бобало. Олега Бобало більше немає», — написав Євген.

Він також пообіцяв донести трагічну звістку до світової спільноти.

«Світ має знати. І вічно пам'ятати», — вважає режисер.

Про смерть чоловіка написала і його вдова Ганна Яремчук.

«Чи хотів він бути військовим? — ні. Хотів він кіномайданчик змінити на окопи? — ні. Чи повинен він пройти через усю війну цілим і неушкодженим? — так. жити без тебе у всіх сенсах… Я була така, бо ти підсвічував мене зсередини… Тепер світло згасло», — зізналася вона, додавши, що тіло воїна ще не доставили додому, тому дату похорону поки не визначено.

Найвідомішою роботою Олега Бобало у кіно був фільм «Українське кіно: Становлення» (2021 рік). Він також знімав телевізійні фільми, рекламні ролики та телепередачі.

На фронт Бобало пішов у перші дні з моменту вторгнення військ російського агресора до нашої країни.

Нагадаємо, раніше у бою на Луганщині загинув колишній політв'язень Кремля Геннадій Афанасьєв, який воював у складі 130-го батальйону Територіальної оборони 241-ї бригади.

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