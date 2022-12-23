Українцям розповіли, як залишатися з інтернетом, навіть якщо зникло покриття «рідного» оператора
Під час тривалого відключення світла почастішали і проблеми з мобільним зв'язком. На цей випадок є можливість скористатися внутрішнім роуміном, тобто переключитися на мережу інших мобільних операторів у разі, якщо мережа одного з них недоступна.
Як це зробити, розповіли в Міністерстві культури та інформаційної політики.
Там зазначили, що нині послугу підтримують SIM-картки трьох операторів — Vodafone, Київстар та lifecell.
Аби скористатися функцією, потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі в установках телефону
- Android: Налаштування — мобільна мережа (або підключення) — оператор.
- iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі.
Далі треба знайти у переліку та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL, а якщо підключитися не вдалося, спробувати ще раз або ж вибрати іншу мережу.
Після підключення обов'язково перевірте можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS. При цьому тарифи не змінюватимуться.
Як вийти в Інтернет через мережу «чужого» оператора
Включити можливість підключення до мережі в роумінгу:
- на Android ця функція називається «Передача даних у роумінгу» (у налаштуваннях мережі);
- на iOS — «Роумінг даних» (у розділі «Стільникові дані»).
Варто пам'ятати, що при підключенні до внутрішнього роумінгу треба регулярно перевіряти, чи не з'явився зв'язок у «рідного» оператора, аби одразу ж повернутися до звичайних налаштувань зв'язку одразу, як тільки з'явиться така можливість.
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