39.08 / 39.57 41.04 / 41.65
Київ: +1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Українцям розповіли, як залишатися з інтернетом, навіть якщо зникло покриття «рідного» оператора

17:00 23 грудня 2022
Українцям розповіли, як залишатися з інтернетом, навіть якщо зникло покриття «рідного» оператора

Під час тривалого відключення світла почастішали і проблеми з мобільним зв'язком. На цей випадок є можливість скористатися внутрішнім роуміном, тобто переключитися на мережу інших мобільних операторів у разі, якщо мережа одного з них недоступна.

Як це зробити, розповіли в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Там зазначили, що нині послугу підтримують SIM-картки трьох операторів — Vodafone, Київстар та lifecell.

Аби скористатися функцією, потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі в установках телефону

  • Android: Налаштування — мобільна мережа (або підключення) — оператор.
  • iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі.

Далі треба знайти у переліку та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL, а якщо підключитися не вдалося, спробувати ще раз або ж вибрати іншу мережу.

Після підключення обов'язково перевірте можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS. При цьому тарифи не змінюватимуться.

Як вийти в Інтернет через мережу «чужого» оператора

Включити можливість підключення до мережі в роумінгу:

  • на Android ця функція називається «Передача даних у роумінгу» (у налаштуваннях мережі);
  • на iOS — «Роумінг даних» (у розділі «Стільникові дані»).

Варто пам'ятати, що при підключенні до внутрішнього роумінгу треба регулярно перевіряти, чи не з'явився зв'язок у «рідного» оператора, аби одразу ж повернутися до звичайних налаштувань зв'язку одразу, як тільки з'явиться така можливість.

Нагадаємо, раніше і в МОЗ розповіли, що робити, якщо потрібна медична допомога, а зв’язку немає.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Денис Бережник

Відомий український спортсмен утік із країни до США

Вєрка Сердючка

Кому гульки, а кому життя без світла: в Мережі накинулися на Вєрку Сердючку

Скумбрія з овочами

Скумбрія під білою шубою: неймовірна смакота для новорічного столу

бачок

Пластикова пляшка у зливному бачку: простий трюк, завдяки якому туалет довго радуватиме вас чистотою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту