Українцям розповіли, як залишатися з інтернетом, навіть якщо зникло покриття «рідного» оператора

Під час тривалого відключення світла почастішали і проблеми з мобільним зв'язком. На цей випадок є можливість скористатися внутрішнім роуміном, тобто переключитися на мережу інших мобільних операторів у разі, якщо мережа одного з них недоступна.

Як це зробити, розповіли в Міністерстві культури та інформаційної політики.

Там зазначили, що нині послугу підтримують SIM-картки трьох операторів — Vodafone, Київстар та lifecell.

Аби скористатися функцією, потрібно вимкнути автоматичний вибір мережі в установках телефону

Android: Налаштування — мобільна мережа (або підключення) — оператор.

iOS: параметри — стільникові дані — вибір мережі.

Далі треба знайти у переліку та вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL, а якщо підключитися не вдалося, спробувати ще раз або ж вибрати іншу мережу.

Після підключення обов'язково перевірте можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS. При цьому тарифи не змінюватимуться.

Як вийти в Інтернет через мережу «чужого» оператора

Включити можливість підключення до мережі в роумінгу:

на Android ця функція називається «Передача даних у роумінгу» (у налаштуваннях мережі);

на iOS — «Роумінг даних» (у розділі «Стільникові дані»).

Варто пам'ятати, що при підключенні до внутрішнього роумінгу треба регулярно перевіряти, чи не з'явився зв'язок у «рідного» оператора, аби одразу ж повернутися до звичайних налаштувань зв'язку одразу, як тільки з'явиться така можливість.

Нагадаємо, раніше і в МОЗ розповіли, що робити, якщо потрібна медична допомога, а зв’язку немає.

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