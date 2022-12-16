У МОЗ розповіли, що робити, якщо потрібна медична допомога, а зв’язку немає

Чергові масовані російські обстріли призвели до перебоїв з електропостачанням в Україні. Лікарні у деяких областях уже почали працювати від генераторів. В багатьох місцях є проблеми зі зв'язком, що подекуди унеможливлює отримання екстреної медичної допомоги.

У Міністерстві охорони здоров'я України надали поради, що робити, якщо потрібна медична допомога, а зв'язок, щоб зателефонувати до «швидкої», відсутній.

Передусім, громадянам радять вивчити адресу та маршрут до найближчого медичного закладу, аби не витрачати час на пошуки, якщо вам знадобиться допомога. Також треба носити кровоспинний турнікет з собою.

Виходити з будинку чи укриття можна лише тоді, коли немає загроз власній безпеці. При собі треба мати аптечку з усім необхідним, зокрема із запасом медикаментів, які приймаєте постійно.

Про всяк випадок варто дізнатись, як надати домедичну допомогу постраждалому до приїзду «швидкої», а також слідкувати за повідомленнями та рекомендаціями щодо надання медичної допомоги цивільному населенню від влади у своєму регіоні на офіційних каналах: ТБ, радіо, Facebook, Telegram тощо.

Крім того, можна дізнатись у місцевої влади резервні номери телефонів на випадок, якщо номер «103» працюватиме з перебоями.

Як писали «ФАКТИ», раніше у МОЗ розповіли, як зателефонувати на «103» за відсутності зв'язку, а влада Києва опублікувала спеціальні резервні номери, за якими можна викликати «швидку».

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