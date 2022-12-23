Частина Києва залишиться без водопостачання: що відомо

Основний постачальник води до будинків киян — компанія «Київводоканал» попередила про проведення в ніч із п'ятниці, 23 грудня, на суботу, 24 грудня, аварійних робіт на одній із насосних станцій.

У зв'язку з цим очікується зниження тиску в мережах водопостачання в деяких житлових масивах на Подолі — у період з 23:00 до 7:00, повідомили у прес-службі компанії.

Зокрема, води не буде у будинках на житлових масивах Виноградар, Куренівка, Пріорка, Мостицький, Вітряні гори.

У компанії наголошують, що проводитимуть роботи у нічний час спеціально, щоб зменшити незручності для споживачів.

Нагадаємо, об'єкти водопостачання Києва є однією з пріоритетних цілей для російських ракетних ударів.

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