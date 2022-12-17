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Суспільство та люди

Вода вже повернулася до Києва: влада розповіла про ситуацію зі світлом, теплом та метро у столиці

8:51 17 грудня 2022
На станції метрополітену

Після ракетних обстрілів критичної інфраструктури столиці напередодні, 16 грудня, Київ залишився без води. Проте станом на 7:53 централізоване водопостачання вдалося відновити всім мешканцям мегаполісу. Про це повідомили у Telegram-каналі КМДА.

Також у половині осель відновлено теплопостачання, а подача електроенергії наразі відбувається у 2/3 домогосподарств.

Але графіки аварійних відключень досі застосовуються, тому що дефіцит електроенергії є досить значним.

Тож енергетики просять і надалі економити .

Відновив роботу в режимі перевезень і Київський метрополітен. Поїзди станом на 7:50 курсували з інтервалом вихідного дня у 10 хвилин. Крім того, підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги, а на 19 станціях облаштовані точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Нагадаємо, столична підземка зупинилася 16 грудня через брак електроенергії, тож киянам довелося скористатися альтернативними, наземними видами транспорту. Зокрема, «Київпастранс» запустив автобуси, які частково дублювали маршрути метрополітену. Інтервали руху на них становили 15−20 хвилин.

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