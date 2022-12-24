Нездатність президента рф володимира путіна мобілізувати новобранців і військову техніку обертається поразкою на полі бою для росії у війні проти України. Про це у зверненні до парламенту Великобританії заявив глава міноборони Бен Воллес. Текст його промови опубліковано на сайті уряду.



«рф не змогла досягти своїх стратегічних цілей, — заявив Бен Воллес. - Жоден оперативний командувач, який був на місці 24 лютого, не відповідає за це зараз. росія втратила значну кількість генералів і командирів. Чутки про відставку генерала Герасимова не припиняються, оскільки путін намагається зняти з себе відповідальність за безперервні військові невдачі в Україні, високі показники смертності та зростальне суспільне невдоволення мобілізацією. Понад 100 000 росіян загинули, отримали поранення або дезертували. А російський потенціал був серйозно обмежений знищенням понад 4500 броньованих і захищених транспортних засобів, а також понад 140 вертольотів і літаків та сотень інших артилерійських одиниць.

Російська концепція батальйонної тактичної групи, яка вже десять років є гордістю їхньої військової доктрини, не витримала українського опору. Боєздатність розгорнутих сухопутних військ росії знизилася більш ніж на 50%. Російські військово-повітряні сили здійснюють десятки вильотів на день у порівнянні з 300 на день у березні. А розхвалений Чорноморський флот росії є не більше ніж флотилією берегової оборони. Не кращі справи й у кремлівських найманців. Сотні були вбиті в результаті нещодавнього удару по штабу, який використовувався воєнізованою групою Вагнера в Луганській області".

Міжнародні санкції, в тому числі застосовані Великою Британією, підірвали оборонну промисловість кремля, заявив Бен Воллес.

«У росії закінчуються запаси й вона витратила значну частину своїх балістичних ракет малої дальності SS-26 „Іскандер“. Зараз вона вдається до розбирання реактивних лайнерів на запчастини. Несамостійність підкреслюється тим, що рф покладається на іранські безпілотники „Шахед“. Неспроможність президента путіна зібрати новобранців і техніку призводить до поразки на полі бою. У максимальній точці свого просування в березні росія окупувала близько 27 відсотків української землі. З того часу Україна звільнила близько 54 відсотків території, захопленої з лютого. Зараз росія контролює близько 18 відсотків міжнародно визнаних територій України. Минулого понеділка кремль вперше за десять років скасував свою щорічну пресконференцію».

Сьогодні росія, додав посадовець, використовує зиму як зброю, продовжуючи широкомасштабні ракетні удари, спрямовані на енергетичну та водну інфраструктуру України. Понад 40 відсотків енергетичної інфраструктури України було уражено.

«Проте стійкість України означає, що значна частина об'єктів відновлена і працює. Така поведінка є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та законів збройного конфлікту. Ми робимо все можливе, щоб підтримати українську владу та Міжнародний кримінальний суд у розслідуванні. Як росія змінила свою тактику протягом цього конфлікту, так і ми у Великій Британії змінили тип та рівень нашої підтримки. Наприклад, саме британський досвід та поради допомагають Україні краще координувати та синхронізувати свою протиповітряну оборону. Наші поради допомагають Україні націлюватись на російські/іранські безпілотники-камікадзе. Ми завжди переконуємося, що наша підтримка є вивіреною, щоб уникнути ескалації. У Палаті представників не повинно бути ілюзій, що саме росія посилює свої напади на Україну. І я чітко дав це зрозуміти моєму колезі міністру Шойгу в Москві».

Раніше британські ЗМІ опублікували сенсаційні аудіозаписи, які свідчать про велике невдоволення російських солдатів путіним.

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