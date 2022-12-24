«Памʼятайте, хто воює проти нас»: Зеленський попередив про можливі атаки рашистів на Різдво.

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого оговорювалася ситуація на фронті, в енергетиці, а також підсумки його візиту до США.

«Готуємо найближчі місяці й загалом наступний рік. Завдання наші незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для наших людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком. Заслухали сьогодні на Ставці командувачів. Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати», — зазначив він.

Президент попередив українців про підступність ворога та можливі нові удари на свята. «Будь ласка, памʼятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності й будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги», — сказав він та додав: «І ще. Громадяни росії мають чітко розуміти, що терор ніколи не залишиться без відповіді».

Володимир Зеленський також розповів про щорічну нараду з послами, під час якої увага акцентувалася на необхідності посилення позиції нашої держави в країнах Африки та інших частин глобального Півдня — Латинської Америки, азійських країн, Тихоокеанського регіону.

Президент поспілкувався й з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, якому подякував за новий пакет підтримки — 2,5 млрд євро для України, а також скоординував спільні дії у наступному році. «Координуємо кроки по максимуму, і вірю, що буде відчутний результат, особливо в питанні притягнення до відповідальності всіх, хто винен у цій агресії проти України», — додав він.

Окремо очільник держави подякував енергетикам, які напередодні відзначали професійне свято і які щодня відновлюють інфраструктуру після ударів рашистів.

«Кожен і кожна, хто ремонтує пошкоджені ударами мережі та генерацію, коли ще навіть не закінчилася повітряна тривога, щоб швидше дати людям енергію, — справжні герої. Кожен і кожна, хто виїжджає в деокуповані та прифронтові райони, щоб повернути людям усе для нормального життя, — справжні герої. Кожен і кожна, хто щодня й щоночі стабілізує нашу енергосистему, забезпечує постачання електрики, роботу станцій та інших енергообʼєктів, — усі вони разом з іншими, хто воює й працює заради України, гарантують Україні майбутнє. Я дякую за це!» — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що під час візиту Зеленського до США американський лідер Джо Байден гарантував, що Україна отримає необхідну гуманітарну та військову допомогу.

Фото Офісу президента

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