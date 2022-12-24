«Ти мені подобаєшся!»: несподіване зізнання Холостяка

Відбувся дев'ятий ефір дванадцятого сезону «Холостяка» (СТБ). Боротьбу за серце головного героя Алекса Топольського продовжують шість дівчат. Цього разу самі учасниці вирішували, якими будуть їхні побачення з Холостяком.

На індивідуальне побачення пішла Юля. Дівчина вирішила разом із Холостяком провести неонову фотосесію.

- Це було романтично-тактильне побачення, — сказала Юля.

На таємне потрійне побачення з Алексом зібралися Віка, Марина та Олександра.

- Зав'яжи очі та йди за серцем, — було написано у записці для Холостяка, яку йому передали дівчата.

- Було дуже цікаво, — зізнався Холостяк, не знаючи, з ким його чекає зустріч.

- Я була в очікуванні, як відреагує Алекс, — сказала Олександра.

Холостяка із зав'язаними очима привели до кімнати.

- Що відбувається? — цікавився Алекс, але йому заборонили знімати пов'язку з очей.

За привітаннями дівчат і підказками, Холостякові треба було дізнатися, хто з дівчат його запросив.

- Я не припускала думки, що він може мене не впізнати, — була впевнена Віка.

Холостяк дізнався про всіх, крім Олександри, яку він прийняв за Катю.

Дівчата вигадали гру — запитували Алекса і, якщо він відповідав неправильно, йому доводилося знімати щось зі свого одягу.

Під час індивідуальної розмови Олександра розповіла про свої заняття благодійністю. Інші дівчата вже стали ревнувати Алекса до Олександри.

- Мене почало все бісити, — зізналася Марина і теж запросила Алекса на індивідуальну розмову.

- Для мене почуття набагато важливіші за матеріальні речі, — зізналася дівчина і розповіла про своє велике кохання. — Але за рік хлопець мені зрадив.

- Я ревную тепер тебе, — сказала Марина, цілуючи Алекса. — Ти подобаєшся мені!

У розмові з Алексом Віка зізналася, що вона дуже впевнена у собі.

- Я взагалі думаю, може мені в політику піти? — вирішила дівчина і зізналася, що зараз для неї важлива сім'я.

Одна з фавориток Холостяка — Катя — організувала йому індивідуальне побачення. Дівчина вирішила, що вони зроблять собі парне татуювання.

- У нас з Катею дуже довірчі стосунки, — сказав Алекс, вирушаючи на побачення.

Катя хотіла, щоб Алекс сам набив їй татуювання.

- Я не готовий, але мені не хотілося відмовляти дівчині, — сказав Холостяк, який не мав ще жодного татуювання.

Пара спочатку тренувалася робити татуювання на штучній шкірі.

- Я не ризикнув би її сам зробити, — вирішив Алекс. — Може, якщо ми матимемо стосунки, то ми це зробимо. Я хочу пізнати тебе краще.

Пара вирушила до одного зі столичних ресторанів.

- Ти прекрасно виглядаєш! — захоплювався Алекс дівчиною, ніжно її цілуючи.

Катя розповіла, що професійно займалася танцями та навіть показала, як танцювати сальсу.

- Мені з тобою дуже затишно, — зізнався Холостяк, неохоче розлучаючись із Катею.

Наступне побачення для Алекса приготувала Саша Мудра. Вона вирішила разом із хлопцем «пройти» усі сезони року. Пара каталася на ковзанах, купалася у басейні та грілася біля каміна.

- Я хочу, щоб мій обранець був для мене царем! — казала Саша здивованому Холостякові. — Достатньо того, що я у спілкуванні з іншими досить жорстка. А приходячи додому, хочу «скинути маску».

Відомо, що дівчина ніде не працює і це є предметом постійних суперечок та незручних питань серед учасниць.

- Ти мені дуже подобаєшся, — зізнавався Холостяк, цього разу вже цілуючи Олександру.

Церемонія троянд розпочалася з того, що про розмову з Алексом тет-а-тет попросила Саша Погорєлова. Дівчину хвилювало, що в неї з Алексом давно не було побачень.

- Ми з тобою на одній хвилі, — був задоволений Холостяк розповіддю Саші того, яким вона бачить своє майбутнє.

Наприкінці розмови Алекс підніс їй троянду.

Вручаючи троянду Каті, Алекс сказав, що у їхніх стосунках чогось не вистачає.

- Хочу пізнати її інші грані, — сказав після Церемонії Алекс.

Троянду отримали Марина, Юля, Саша Мудра.

Проект покинула Вікторія.

- Зводиться все до з'ясування стосунків, а не почуттів, — сказав Алекс дівчині, приймаючи рішення. — А я прийшов саме за ними.

Як писали «ФАКТИ», раніше Алекс Топольський ухвалив несподіване рішення.

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