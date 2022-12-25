Не займайтеся справами поодинці: гороскоп від Анжели Перл на 25 грудня

Відома австралійська астрологиня Анжела Перл попередила, що у світле свято Різдва, 25 грудня, не рекомендується займатися справами самостійно, а потрібно об'єднатися з однодумцями для досягнення спільних цілей. Але поспішати особливо не потрібно — важливо вибрати своїх людей.

Також у першій половині дня слід приділити час сімейним справам. Увечері з'явиться можливість відповісти на багато питань, що хвилюють. У цей період можна розмовляти по душі, й жодних конфліктів не виникне.

Овен (21 березня — 19 квітня)

День виявиться не надто плідним, проте дуже спокійним. Овнам рекомендується повернутися до своїх старих справ й довести їх до розумного кінця. Зміни на краще поки що не спостерігаються. Поспішати не варто. Інакше можуть виникнути серйозні перешкоди на шляху. Щоб уникнути проблем, слід бути вкрай обережним і уважним. Увечері можуть надійти цікаві пропозиції.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Настрій у Тельців у цей день буде чудовим. Вони їм ще й оточення заряджатимуть. Можуть виникнути деякі труднощі, але вони легкі та переборні. Люди буквально заряджатимуться оптимізмом Тельців. Ймовірно, розпочнуться якісь нові незвичайні стосунки. Вони дадуть цікавий досвід. Але на те, що відбувається, важливо дивитися реальними очима, а не будувати собі ілюзії.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Цього дня у Близнюків виникне сильне бажання допомогти всім довкола, підтримати, дати хорошу слушну пораду. Переживання оточення не зможуть дати спокою. Але на ці душевні пориви Близнюкам доведеться витратити чимало душевних сил. Рекомендується налаштувати себе на конструктивний лад. Краще зосередитися на реальних та досяжних цілях. З'явиться можливість уникнути деяких помилок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вплив позитивних тенденцій у цей день переважатиме. Раки почнуть цікавитися всім, що відбувається довкола, захочуть навчитися нового, запозичити чужий досвід. І це піде їм лише у плюс. Важливо виявляти рішучість та сміливість. Вони започаткують зміни на краще. Корисно поспілкуватися з людьми з різним життєвим досвідом. Вони можуть навчити нового.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Початок дня виявиться сприятливим. У Левів з'явиться можливість втілити в реальність плани, а також вирішити поточні питання. Можна буде домовитися з однодумцями про спільні дії. Вони ж допоможуть досягти успіху. А ось друга половина дня виявиться не такою легкою. Можуть виникнути проблеми з грошима. Прийде відкласти покупки. Також у цей день не варто навантажувати себе фізичною роботою.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День чудово підійде для пошуку однодумців, а також спілкування з оточенням. Люди навколо будуть з півслова розуміти Дів. Є ймовірність того, що розпочнеться плідна співпраця. Можливо, відбудуться нові цікаві знайомства. А в другій половині дня очікуються гарні новини та приємні сюрпризи. Імовірні ще фінансові надходження. Діви зроблять вдалі покупки.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День виявиться складним. Емоційний фон нестабільний, а настрій скаче. Терези будуть нервувати й переживати і в результаті зроблять вчинки, про які потім доведеться шкодувати. Важливо, щоб поряд була людина, яка допоможе, підтримає та дасть слушну пораду. Відверті розмови дадуть рівновагу та піднімуть настрій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Підозрюваність Скорпіонів у цей день зашкалюватиме. В усіх вони почнуть бачити ворогів. І оточенню це може бути прикро. Не варто гостро реагувати на критику збоку. Краще це все пропускати просто повз вуха. Важливі питання рекомендується відкласти на вечірню пору. Не завжди буде легко вислухати думку, яка відрізняється від власної. Але варто все ж таки прислухатися.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Навколо Стрільців пануватимуть безладдя та хаос, що не на жарт їх може злити. Здаватиметься, що люди навколо змовилися псувати їм настрій. Емоції цього дня у Стрільців зашкалюватимуть. Через них поведінка буде агресивною. Не можна сидіти без діла у цей день. Краще знайти цікаве заняття чи хобі.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

День виявиться дуже вдалим. Потрібно просто поставити перед собою нову мету та йти до неї впевненими кроками. Стає ясно, як краще чинити в тій чи іншій ситуації. Дехто цього дня поверне старі борги. Також дозволяється робити великі покупки. Вони виявляться вдалими.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Початок дня виявиться сприятливим. У цей період краще займатися важливими справами. Можна скласти плани на майбутнє. Можуть відбутися такі зустрічі, які спричинять зміни в особистому просторі. А ввечері Водоліям рекомендується просто відпочити, розслабитись.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День підійде як для дружнього, так і для ділового спілкування. Нелегко буде тим Рибам, яким доведеться працювати з документами. Така робота виявиться нудною та вельми стомлюючою. У такому разі іноді рекомендується робити перерви. Якщо знайдеться час, його слід витратити відвідування мальовничих місць.

Раніше ми писали про те, які знаки зодіаку мають шанс покращити свій фінансовий стан в останні дні 2022 року.

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