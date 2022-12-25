На Тернопільщині мати виколола 2-річному синові око голкою

У Бережанах Тернопільської області стався моторошний злочин — мати виколола своєму дворічному сину очах медичною голкою.



Як повідомили у Тернопільській обласній прокуратурі, жінка навмисне виколола голкою око своєму малолітньому сину. Це сталося, коли мати та син перебували у лікарні з підозрою на інфекційне захворювання у дитини.

Коли діагноз не підтвердився, вона навмисне пошкодила очне яблуко дитині медичною голкою.

Лікарі повідомили про її вчинок правоохоронців. Мотивів вчинку жінка не пояснила нікому.

Нині горе-мати перебуває під вартою. Їй інкриміновано вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчинене способом, що має характер особливої муки, що спричинило втрату функції органу та пов'язане зі стійкою втратою працездатності не менше однієї третини.



Психолого-психіатрична експертиза визнала обвинувачену осудною.

Нині дитина перебуває у безпеці. Через пошкодження хлопчик осліп на одне око.



Раніше «ФАКТИ» писали ще про одну гору-матір, яка продала малолітню дочку у сексуальне рабство.

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