38.48 / 39.24 40.18 / 41.24
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

До російського Курська прилетіла «бавовна»: в районі аеропорту лунали вибухи

9:31 25 грудня 2022
літаки

Вночі в неділю, 25 грудня, у російському Курську чули сильні вибухи в районі аеродрому «Халіно». Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

«Підписувачі повідомляють про кілька „бавовни“ в районі аеродрому», — пише «Типовий Курськ».

Повідомляють, що вибухів було кілька, вони трапилися близько 3.30 ночі. Росіяни схиляються до версії, що у районі аеродрому спрацювала ППО.

Аеродром «Халіно» («Курськ-Східний») знаходиться на східній околиці Курська. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну його закрито для цивільних польотів й використовується для базування російських винищувачів.

Нагадаємо, на початку грудня на аеродромі «Енгельс-2» у Саратовській області також чули вибухи. Цього ж дня пролунав вибух на російському аеродромі біля Рязані.

449

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші та паспорт

Гроші скоро прийдуть: пенсіонерам повідомили приємну новину

Син рамзана кадирова Алі

«Яка ганьба»: у мережі висміяли переможний дебют кадирова-молодшого в ММА (відео)

Сергій Стаховський

«Береш одного — два інші по акції»: Сергій Стаховський показав узятих у полон «вагнерівців»

регіна тодоренко

Показала вульгарність: у мережі висміяли мовчунку Тодоренко, з якої сповзло плаття під час танців окупантам

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту