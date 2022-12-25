До російського Курська прилетіла «бавовна»: в районі аеропорту лунали вибухи

Вночі в неділю, 25 грудня, у російському Курську чули сильні вибухи в районі аеродрому «Халіно». Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

«Підписувачі повідомляють про кілька „бавовни“ в районі аеродрому», — пише «Типовий Курськ».

Повідомляють, що вибухів було кілька, вони трапилися близько 3.30 ночі. Росіяни схиляються до версії, що у районі аеродрому спрацювала ППО.

Аеродром «Халіно» («Курськ-Східний») знаходиться на східній околиці Курська. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну його закрито для цивільних польотів й використовується для базування російських винищувачів.

Нагадаємо, на початку грудня на аеродромі «Енгельс-2» у Саратовській області також чули вибухи. Цього ж дня пролунав вибух на російському аеродромі біля Рязані.

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