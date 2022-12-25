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Рушниця несподівано вистрілила: під Одесою хлопець випадково вбив свою гостю

9:52 25 грудня 2022
чоловік

На Одещині стався нещасний випадок зі смертельним наслідком — 26-річний чоловік вистрілив у свою односельчанку.

Як повідомили в обласному главку поліції, НП сталася 24 грудня о другій годині ночі за місцем проживання молодої людини. Він сам зателефонував до поліції й повідомив про те, що з власної необережності застрелив знайому.

Поліцейські встановили, що хлопець запросив дівчину до себе в гості, а після вживання слабоалкогольних напоїв почав показувати мисливську рушницю та зробив постріл, внаслідок якого гостя отримала вогнепальне поранення в голову. Дівчина загинула. Чоловіка затримали.

Поліцейські вилучили з місця злочину зброю та направили на експертизу. Правоохоронці встановили, що рушниця зареєстрована на вітчима затриманого, який зараз перебуває за кордоном.

Раніше «ФАКТИ» писали про трагедію, яка сталася в Німеччині. Там чоловік застрелив колишню дружину-українку, а потім наклав на себе руки.

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