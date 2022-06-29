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Спорт

«Це просто знущання»: Стаховський нещадно розкритикував Усика за майбутній реванш із Джошуа

10:57 29 червня 2022
Олександр Усик та Сергій Стаховський

Колишній капітан збірної України з тенісу Сергій Стаховський, який різко висловився про «маленьку росію», пройшовся по чемпіону світу за версіями WBO, IBF, IBO, WBA у суперважкій вазі Олександру Усику за вибір місця бою-реваншу проти британця Ентоні Джошуа.

«Ну, дивіться, Ломаченко записався до тероборони і Усик колись записувався. Але, знаєте, діяти треба послідовно. Після 24-го лютого кожен зробив свій вибір, але, як то кажуть, декого виправлятиме могила.

Мені шкода, що люди з таким високим ім'ям, з таким високим реноме, які могли б у реаліях багато зробити в медійному плані, несуть меседж, який незрозумілий. Він не зрозумілий як там, так і в нас. Така позиція розмиває кордони, і це жахливо.

Дивіться, Усик буде битися в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила? Я, побачивши, що вони будуть битися в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них мають бути ті, у кого цього вистачає. Але не в цьому випадку", — наводить слова Стаховського видання «Укрінформ».

Додамо, що тенісист, який залишив лави ЗСУ та виїхав за кордон, виставив на аукціон особливу для себе ракетку, якою грав в останньому для себе матчі за збірну України, і виручив за неї кругленьку суму на допомогу армії. «Під час галавечеру у Братиславі продав ракетку, якою я грав останній матч за збірну України. 12 тисяч євро перераховано на фонд медичного батальйону „Госпітальєри“. Величезна подяка Євжену Балку та Броніславу Станьковичу», — написав Стаховський на своїй сторінці у Twitter.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик у панамці «передивився» Джошуа на дуелі поглядів у Саудівській Аравії.

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