Масштабна пожежа на російській Кубані: спалахнув торговий центр

У неділю, 25 грудня, у росії сталася чергова пожежа. На Кубані у станиці Тбіліській зайнявся ТЦ «Вега».

За даними російського МНС, площа пожежі становила 1000 кв. метрів. Про пожежу на вулиці Октябрьській інформація рятувальникам надійшла від очевидців о 08.15.

На кадрах, що з'явилися у мережі, видно, що вогонь охопив 2 поверхи.

До гасіння пожежі залучали понад 60 рятувальників та десять одиниць спецтехніки. Про постраждалих інформації немає. О 09.07 пожежу локалізували.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вночі НП сталася у Курській області. У районі аеродрому «Халіно» чули вибухи.

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